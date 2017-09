Arrascaeta atinge marca histórica no Cruzeiro ao lado do argentino Sorín

Foto: Washington Alves/Light Press

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, com gols de Raniel e Arrascaeta. Destaque para o uruguaio, que além de voltar a atuar 90 minutos depois de se recuperar de uma reação por estresse na tíbia, igualou a marca do argentino Sorín, com 127 jogos com a camisa cruzeirense.

O uruguaio só fica atrás do chileno Maldonado, que atuou entre 2003 a 2005, somando 137 jogos, e o argentino Perfumo, que, atuando entre 1971 e 1974, vestiu a camisa do Cruzeiro em 141 oportunidades.

Arrascaeta também é detentor de outra marca importante. Nos 127 jogos realizados, o meia já anotou 31 gols, o que o torna o quarto maior artilheiro estrangeiro com a camisa do Cruzeiro. Sobre o jogo contra o Grêmio, o uruguaio celebrou a vitória e comentou sobre sua condição física.

“Os jogadores estão lutando e aproveitando as oportunidades para seguirmos melhorando. É um grupo que está forte, fechado, e vamos tentar alcançar nossos objetivos. Me sinto muito bem, é importante sentir confiança para estar bem. Todos estão de parabéns, ganhamos mais um jogo difícil”, disse o uruguaio.

O Cruzeiro volta à campo no próximo domingo, dia 3 de setembro, contra o Londrina, pela semifinal da Copa da Primeira Liga. Fica a dúvida quanto aos atletas que entrarão em campo, já que a equipe disputa o primeiro jogo da final da Copa do Brasil na próxima quarta (7), contra o Flamengo, no Maracanã.