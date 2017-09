Arthur faz primeira partida no profissional do Cruzeiro e recebe elogios de Mano

Jovem teve sua oportunidade no último confronto (Foto:Washington Alves/Cruzeiro)

Arthur Henrique Vieira Araújo, ou simplesmente Arthur, de 18 anos, estreou com a camisa do Cruzeiro nessa quarta-feira (30), contra o Grêmio, pela Primeira Liga. O clube celeste saiu com a vitória por 2 a 0 sobre os gaúchos, com gols de Raniel e Arrascaeta, já no fim do segundo tempo, garantindo assim, a classificação à semifinal da competição.

O jovem zagueiro, oriundo das categorias de base, está há 10 anos no time cruzeirense. O jogador começou sua vida no futebol ainda nas escolinhas da Raposa, no bairro Horto, em Belo Horizonte. Arthur arrancou elogios do treinador Mano Menezes, que disse confiar no atleta, em uma eventual participação nas finais da Copa do Brasil, maior objetivo do Cruzeiro nesta temporada.

"Arthur foi firme, como vem treinando e passando a confiança para nós. Hoje, o Arthur é nosso terceiro zagueiro. Se tiver que jogar um terceiro zagueiro nas finais da Copa do Brasil, será o Arthur, por isso era importante ele atuar hoje. O momento chegou para ele, assim como chegou para o Murilo um tempo atrás. Estamos seguros. Se tivermos que colocá-lo em campo, colocaremos sem medo algum”, elogiou o experiente técnico.

O próximo duelo da equipe mineira será realizado no próximo domingo (3), contra o Londrina, em jogo válido pela semifinal, jogo único, da Primeira Liga, e Arthur pode ter uma nova chance na equipe titular. A bola rola às 11h da manhã. Se houver empate, a disputa será decidida nos pênaltis.