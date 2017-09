FinalDeTimeGrande: Cruzeiro e Flamengo se unem em redes sociais

Foto: Reprodução

Pela segunda vez na história, Cruzeiro e Flamengo irão se enfrentar em uma final de Copa do Brasil. Após eliminarem, respectivamente, Grêmio e Botafogo nas semifinais, as equipes decidem a final da competição nos dias 7Reprodução e 27 de setembro. A expectativa é de grandes duelos, e, nas redes sociais, os dois times já começaram dando show.

Em conjunto, o time celeste e o time rubronegro criaram, nas redes sociais, a campanha #FinalDeTimeGrande. A iniciativa é uma ação inédita dos departamentos de Marketing e Comunicação dos clubes, que pretendem movimentar as mídias das equipes com conteúdo histórico até interações entre as duas torcidas, nas quatro principais redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.

Para a gerente de Marketing do Cruzeiro, Ana Flávia Nazaré, a iniciativa é importante para demonstrar ainda mais a grandeza da final e a gerente ainda destaca a importância do trabalho dos clubes.

"O trabalho de nosso profissional de mídias sociais e dos nossos designers, que trabalharam em conjunto com o Flamengo em uma parceria que tem o intuito de proporcionar uma experiência inédita nas redes sociais, promovendo um espetáculo também fora de campo, com as duas maiores torcidas do Brasil. Não tenho dúvidas de que essa ação em conjunto reafirma que a decisão é uma final de time grande”, declara.

Para o gerente de Conteúdo do Flamengo, Ricardo Taves, a iniciativa só proporciona benefícios aos clubes e às torcidas. "As redes sociais são um grande estádio virtual. Proporcionar uma experiência diferente aos torcedores dos dois clubes, com conteúdo conjunto, visando a integração dos finalistas, promove uma final histórica dentro e fora do campo”, destaca. Ao total, Flamengo e Cruzeiro reúnem mais de 23 milhões de fãs.

Sobre as redes sociais do Cruzeiro

O Cruzeiro Esporte Clube nos últimos anos viu a sua base de torcedores nas redes sociais crescer de forma gigantesca. Com presença nas quatro principais redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube), o Clube Celeste leva diariamente informações e conteúdos do dia a dia do clube aos torcedores através de uma identidade visual e linha editorial bem definidas.

Sobre as redes sociais do Flamengo

A partir do ano de 2016, a Comunicação rubronegra mudou o modo como se comunica com seus torcedores e colheu frutos impressionantes. Com novas práticas de linguagem e conteúdo multimídia exclusivo, o clube alcançou crescimento quantitativo e qualitativo em todas as contas ativas em redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Hoje, com 19 milhões de fãs no universo digital, o Flamengo lidera em todas as plataformas, exceto Twitter, rede em que ocupa a segunda colocação de seguidores no Brasil mas a primeira em engajamento perdendo apenas para o Manchester United no ranking mundial.