Jogo Londrina x Cruzeiro AO VIVO hoje pela Primeira Liga (0-0)

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA SEMIFINAL DA COPA DA PRIMEIRA LIGA, A SER DISPUTADO NO ESTÁDIO DO CAFÉ, ÀS 11H DO DIA 3 DE SETEMBRO.

O Cruzeiro avançará à final da Primeira Liga para fazer duelo mineiro com o Galo na decisão? O Londrina vai bater a Raposa e receber o time alvinegro no Estádio do Café no dia 8? Você acompanha tudo isso conosco, a partir de 11h. Até logo!

No apito!

Leandro Pedro Vuaden será o árbitro de Londrina x Cruzeiro. Auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Lúcio Beiersdorf Flor, todos são do Rio Grande do Sul.

FIQUE DE OLHO: Carlos Henrique

Responsável pelos dois gols que garantiram a classificação do Londrina para a semifinal da Primeira Liga, o atacante Carlos Henrique ganhou espaço no Tubarão após a saída de Jonatas Belusso e quer aproveitar a lacuna para mostrar bem o seu nome dentro da equipe. O atacante fez cinco gols em 14 jogos pelo Londrina, então fique de olho em Carlos Henrique.

FIQUE DE OLHO: Sassá

Fora da Copa do Brasil por questões contratuais, o atacante Sassá deve dar trabalho ao goleiro César, do Londrina. Contratado pelo Cruzeiro junto ao Botafogo este ano, o jogador deixou a equipe carioca após afastamento por indisciplina, mas vive bom momento na Raposa. Pelo time mineiro, foram 15 partidas feitas e seis gols marcados, por isso, fique de olho em Sassá!

Tencati comanda o Londrina há seis anos (Foto: Gustavo Oliveira/ Londrina Esporte Clube)

TÉCNICO/LONDRINA: Claudio Tencati

Pode parecer um absurdo o que você vai ler, ainda mais se tratando do contexto brasileiro, mas o técnico Claudio Tencati comanda o Londrina desde abril de 2011. Isto mesmo: o treinador está à frente do time paranaense há seis anos e é o mais longevo de todas as quatro divisões do Campeonato Brasileiro.

TÉCNICO/CRUZEIRO: Sidnei Lobo

A Raposa decidiu poupar mais de um time inteiro contra o Londrina e foi 'forçada' a dar um descanso para o seu treinador, Mano Menezes. O gaúcho foi expulso no jogo contra o Grêmio nas quartas e por isso não estará à beira do campo neste domingo. Com isso, quem vai acompanhar o time celeste será o auxiliar Sidnei Lobo.

Celsinho quer manutenção de 'pegada' contra Cruzeiro ((Foto: Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube)

E AÍ, CELSINHO?!

"Não adianta pensar que deu certo contra o Fluminense e depois relaxar contra o Cruzeiro. Essa aplicação é que tem que ser feita. Nós sabemos da qualidade e do poder de fogo do nosso adversário. O Cruzeiro é uma força muito grande no futebol brasileiro, temos que respeitar e fazer o nosso melhor. Vale muita coisa para nós. Temos que focar para chegar à final", comentou.

O técnico Claudio Tencati deve repetir, contra o Cruzeiro, a escalação que usou na vitória do Tubarão sobre o Fluminense. O meia Celsinho aprovou a atuação da equipe paranaense frente aos cariocas e afirmou que a performance precisa se repetir.

FALA, RAFINHA!

"Mais uma grande oportunidade de estar vestindo a camisa do Cruzeiro. Independente do campeonato em disputa, quando você veste esse manto a obrigação é de sempre vencer. Então os jogadores que vão para Londrina tem esse compromisso de buscar a vaga na final para decidirmos em casa e quem sabe conquistar mais um título para o Cruzeiro", disse o atleta celeste.

Apesar de a Primeira Liga ter um peso menor em relação às outras competições que o Cruzeiro disputa (Brasileiro e Copa do Brasil), o meia Rafinha apontou que a equipe, ao vestir a camisa da Raposa, precisa procurar vencer independentemente do torneio.

Com incômodo no tornozelo, Lucas Romero segue tratando para conseguir jogar a primeira partida da final da Copa do Brasil (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

DESFALQUES!

As baixas no Cruzeiro ficam por conta dos atletas Lucas Romero, Dedé, Judivan, Ariel Cabral, Manoel e Rafael Marques, que seguem sob os olhares do departamento médico do clube mineiro.

BAIXAS!

No lado do Londrina, o técnico Claudio Tencati terá alguns desfalques: William Henrique, Igor Miranda, Raí Ramos, Jumar, Ícaro e Lucas Ramon estão machucados e não poderão atuar contra o Cruzeiro.

EM BH!

A lista de poupados da Raposa, cujos jogadores nem viajaram para o estado paranaense, é extensa: Fábio, Ezequiel, Léo, Murilo, Diogo Barbosa, Henrique, Hudson, Thiago Neves, Arrascaeta, Alisson, Robinho, Rafael Sobis e Raniel. Desses 13 atletas, certamente 11 entrarão em campo contra o Flamengo, e, como todas são peças que têm sido usadas por Mano, os dois atletas restantes são opções muito viáveis para o decorrer do jogo no Maracanã.

Oi, Flamengo...

O Cruzeiro fará seu jogo mais importante do ano até então na próxima quinta-feira (7), contra o Flamengo. Mineiros e cariocas fazem a partida de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã, às 21h45, e por isso o técnico Mano Menezes decidiu poupar muitos jogadores.

O Cruzeiro passou pelo Grêmio nas quartas (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruuzeiro)

QUARTAS!

Seguindo a competição, a Raposa encontrou nas quartas o Grêmio, que jogou com um time B, e venceu os gremistas por 2 a 0 com gols de Arrascaeta e Raniel. Também por esse placar, o Londrina bateu o Fluminense nas quartas, com Carlos Henrique anotando ambos os tentos da equipe paranaense.

PRIMEIRA FASE!

Na etapa inicial da Primeira Liga, o Cruzeiro terminou com sete pontos e na liderança do Grupo C: duas vitórias, contra Atlético-MG e Chapecoense, e um empate com o Joinville. No Grupo D, o Londrina também terminou na ponta, mas com nove pontos: três vitórias, contra Paraná, Figueirense e Avaí.

Revê-lo, Galo?

Se o Cruzeiro eliminar o Londrina, encontra seu grande rival na decisão. As equipes mineiras já se enfrentaram nesta edição da Primeira Liga, em jogo que abriu a competição para ambos. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0, com gol de Arrascaeta após falha do zagueiro alvinegro Felipe Santana.

+ Atlético-MG toma sustos, mas vence Paraná Clube e avança à decisão da Primeira Liga

Elias foi quem marcou o gol da classificação do Galo sobre o Paraná (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Te espero no dia 8!

Londrina e Cruzeiro definem neste domingo quem avança para a decisão da Primeira Liga, mas, do outro lado, já tem equipe classificada. Nesse sábado, o Atlético-MG bateu o Paraná por 1 a 0, com gol de Elias, e chegou à final do torneio, que acontece no dia 8 de outubro.

Bom dia, torcedor! A manhã deste domingo nos reserva o duelo entre Londrina x Cruzeiro ao vivo, válido pela semifinal da Copa da Primeira Liga. A bola rola às 11h no Estádio do Café, no Paraná, e você acompanha esse duelo em tempo real aqui, na VAVEL Brasil. Venha conosco!