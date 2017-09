Rafael Galhado é registrado no BID e já pode estrear pelo Cruzeiro

Foto: Raul Sifuentes/LatinContent/Getty Images

O lateral-direito Rafael Galhardo teve seu nome publicado no Boletim Diário Informativo (BID) nesta quarta-feira (4) e já pode fazer sua estreia com a camisa do Cruzeiro, sua nova equipe. O jogador assinou contrato com a equipe celeste na última quinta-feira (31) por uma temporada, com opção de renovação por mais duas.

Galhardo já participa de trabalhos na Toca da Raposa II, mas ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito, que aconteceu no começo da temporada. Fernando Lopes, diretor médico do Cruzeiro, avaliou o quadro do atleta em entrevista ao Globoesporte.com.

“Ele saiu preparação física e iniciou, nesta semana, a parte de campo. Ele está evoluindo muito bem clinicamente. O joelho dele é estável, não tem nenhum sintoma, derrame e nem dor. Agora, precisamos acompanhar o comportamento e evolução dele no campo. E é isso que faremos ao longo desse próximo mês inteiro, ver o que vai acontecer em setembro e outubro.A tendência é que à medida que o condicionamento dele evoluir e ele tiver condições em campo, ele possa jogar. Mas não temos data prevista", disse.

O jogador, de 25 anos, foi revelado pelo Flamengo e tem passagens por Santos, Bahia, Grêmio, Anderletch, da Bélgica e Atlético Paranaense. Em 2015, ainda no Grêmio, Galhardo conquistou o prêmio Bola de Prata como o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro.