Em busca de mais um título com o Cruzeiro, Alisson fala de sonho: "Espero fazer gol na final"

Atacante Alisson em ação pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Com 155 jogos pelo Cruzeiro, 22 gols marcados e três títulos conquistados, o atacante Alisson, de 24 anos, tem cinco temporadas de profissional pelo clube. O atleta foi revelado para o futebol pela Raposa, vai em busca de um novo troféu e de uma meta: o da Copa do Brasil diante do Flamengo e fazer um gol decisivo, respectivamente.

O jovem não esconde a ansiedade de poder disputar a grande final do torneio nacional. "Todo mundo está muito ansioso para começar logo esse primeiro jogo. É só na quinta-feira, temos que esperar alguns dias ainda. Mas alguns dias muito importantes para chegarmos preparados”, revelou o jogador.

O atleta ainda sonha em se destacar no duelo contra o Flamengo, mas também ressalta o valor da conquista coletiva. "Espero fazer uma grande final, um gol. Venho trabalhando o psicológico, sonho poder fazer um gol na final da Copa do Brasil. Se a gente conseguir levantar a taça, não precisa ser gol ou passe meu. O importante é o titulo e todo mundo fazer valer a pena pelo grande ano de trabalho”, comentou.

O camisa 11 comentou em entrevista qual seria o eventual melhor parceiro de ataque para a próxima partida e destacou a importância tanto de Raniel, quanto de Rafael Sóbis. "Se optar pelo Raniel, finalização incrível, ou Sobis, que já ganhou tudo também. Qualquer um vai com qualidade e a gente tem que fazer o melhor pelo Cruzeiro. Da minha parte, qualquer um que entrar tem qualidade e vai nos ajudar muito. É o primeiro dia da semana agora. Então vamos ver o que o Mano vai esboçar para o time, o que pedirá aos jogadores e vamos fazer de tudo para nos ajudar dentro de campo”, complementou.

O jogo de ida da final da Copa do Brasil entre mineiros e cariocas será realizado na próxima quinta-feira (7), às 21h45, no Maracanã, Rio de Janeiro.