Cruzeiro divulga lista de relacionados para a decisão da Copa do Brasil com novidade

Foto: Washington Alves/Light Press

O Cruzeiro divulgou a lista dos jogadores relacionados para a partida contra o Flamengo, pelo confronto de ida da decisão da Copa do Brasil. O volante Lucas Romero, que era dúvida para o jogo devido a uma pancada no tornozelo direito, foi relacionado e fica à disposição do treinador Mano Menezes. Fica a dúvida se o argentino irá jogar ou não, já que Ezequiel tem sido utilizado na lateral-direita.

A delegação cruzeirense também divulgou a programação da equipe no Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro, o Cruzeiro treina no Maracanã, às 18h desta quarta. Antes da atividade, o técnico Mano Menezes falará com a imprensa sobre a decisão. O treino de encerramento da preparação da equipe para a decisão será fechado para os jornalistas.

A Raposa que entra em campo contra o Flamengo não deve fugir muito da que atuou contra o Grêmio no jogo de volta da semifinal: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique e Hudson; Robinho, Thiago Neves, Alisson e Rafael Sóbis (Raniel).

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon

Zagueiros: Arthur, Léo e Murilo

Meio-campistas: De Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Nonoca, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Raniel e Rafael Sóbis