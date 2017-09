Thiago vê falhas do Cruzeiro em ida contra Flamengo, mas já projeta decisão: "Dá para ganhar"

Foto: Rafael Ribeiro/Light Press/Cruzeiro

A primeira metade da decisão da Copa do Brasil de 2017 foi concretizada nesta quinta (7). O mandante Flamengo, de um lado, e o visitante Cruzeiro, do outro, deixaram o Maracanã com um empate em 1 a 1 na conta - gols de Paquetá e Arrascaeta. Agora, o papo é no Mineirão, onde os clubes fazem o duelo decisivo no dia 27 de setembro.

Para o meia Thiago Neves, da Raposa, o time mineiro tem grandes e boas chances de conseguir um triunfo em seus domínios, o que daria o título à equipe celeste. "Dá para ganhar, lógico que dá. Hoje normal o Flamengo sair um pouco mais e a gente esperar mais, mas o time foi inteligente. Buscamos o empate, e agora é tentar ser campeão lá", disse o camisa 30 do Cruzeiro, que foi substituído por Arrascaeta, autor do gol de empate do time.

Quem abriu o placar foi o Flamengo, já no segundo tempo, com Lucas Paquetá. A Raposa, por sua vez, pecou em alguns momentos, principalmente na posse de bola em seu ataque. A armação dos mineiros não foi tão eficiente, e a equipe celeste falhou ao não aproveitar contra-ataques. O meia da Raposa destacou essas falhas, mas gostou da postura da equipe.

"Erramos muitos passes na hora de sair nos contra-ataques, erramos essa bola. Se a gente acerta, poderia ter feito mais gols. Mas está bom, o time foi inteligente, cascudo para jogar aqui. Merecemos o empate", afirmou.

Thiago destacou ainda a forma como o Cruzeiro variou a sua atuação em campo, do ponto de vista das decisões ofensivas e das defensivas. O meia já projetou a segunda partida da final da Copa do Brasil, marcada para o dia 27 de setembro, no Mineirão.

"Tem que saber jogar, ainda mais em jogo assim, contra um time como Flamengo, com uma torcida como essa. Acho que todo mundo sabia da dificuldade de jogar aqui, campo rápido, mas está todo mundo de parabéns pelo jogo, pelo empate. Agora é encher o Mineirão e lutar, para a gente ser campeão lá dentro", completou.