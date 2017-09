Arrascaeta mantém sonho do título vivo e dedica gol do departamento médico do Cruzeiro

Foto: Rafael Ribeiro/Light Press/Cruzeiro

Figura principal da reação do Cruzeiro na partida de ida da final da Copa do Brasil, o uruguaio De Arrascaeta marcou o gol de empate da Raposa nessa quinta-feira (7) frente ao Flamengo, no Maracanã. O camisa 10 dedicou o gol aos médicos da equipe, que foram cruciais para a sua presença na partida.

"Agradeço pela dedicação do departamento médico, fizeram um grande trabalho, treinando e trabalhando domingo e segunda. Dedico esse gol para eles que estão por trás disso tudo", disse o meia, que entrou no lugarde Thiago Neves no segundo tempo.

Após um domínio absoluto dos donos da casa no primeiro e no início do segundo tempo, Mano Menezes colocou Arrascaeta em campo e viu sua equipe ter uma evolução gritante. Logo em seus primeiros minutos em campo, o uruguaio viu Thiago falhar e só empurrou a bola para o fundo das redes.

"É um resultado importante, ainda falta 90 minutos, teremos mais um jogo muito difícil, mas empatar no jogo da ida não está mal", concluiu Arrascaeta, que será peça importante para o Cruzeiro na partida que definirá o campeão.

Cruzeiro e Flamengo voltam a se enfrentar no dia 27, no Mineirão, para definir quem conquistará mais uma vez a Copa do Brasil. O rubro-negro aposta no retorno de Guerrero para buscar o título enquanto a equipe celeste crê na melhora do condicionamento físico de Arrascaeta para conquistar o pentacampeonato.