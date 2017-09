Jogo Chapecoense x Cruzeiro AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Chapecoense x Cruzeiro ao vivo na Arena Condá, valendo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O jogo começara às 19hs na VAVEL.com. Fique conosco!

Técnico Vinícius Eutrópio, sobre os trabalhos em cima do sistema ofensivo:



"O foco, 90% do nosso trabalho, foi em cima disso. Primeiro a construção de jogadas e depois a posse de bola no setor ofensivo com finalizações. Temos jogadores com qualidade e esperamos que já surja neste jogos resultados que a gente espera, porque a coisa não é automática", declarou.

Técnico Mano Menezes, sobre a possibilidade de escalar equipe mista contra a Chapecoense:



"A dureza de você estar no meio de uma decisão, tendo que jogar, paralelamente, os jogos. É uma dureza boa, porque muitas pessoas gostariam de estar no nosso lugar. É o preço que nós temos que pagar. Temos que revezar alguns jogadores, aqueles que estão mais desgastados ficam para uma segunda parte do jogo de Chapecó. Coloco outros jogadores inteiros, que vão render bem, e não deixar cair o nível de competitividade necessário nos jogos desse nível", explicou.

Notícias da Chapecoense



Diferente do Cruzeiro, o técnico da Chape, Vinícius Eutrópio teve a semana toda para trabalhar e buscar a melhor formação da Chapecoense para o jogo contra o Cruzeiro. A equipe de Chapecó precisa da vitória, já que é o 17º colocado, com 25 pontos, e precisa vencer para afastar o Z-4 do caminho.

Para o jogo contra o Cruzeiro, Eutrópio não contará com o lateral-esquerdo Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Roberto ganha a vaga. O volante Canteros ganha a primeira oportunidade como titular. Seijas terá nova oportunidade entre os 11 que começam a partida.

Notícias do Cruzeiro



Voltados exclusivamente para a decisão da Copa do Brasil, os jogadores celestes que atuaram contra o Flamengo, descansaram no hotel, ainda na capital carioca. Os demais atletas trabalharam no CT do Fluminense. No sábado, a delegação seguiu para Chapecó.



Mano Menezes ganhou as presenças do zagueiro Digão e do atacante Sassá. Ambos não estão inscritos na Copa do Brasil, e por isso, devem entrar em campo contra a Chapecoense. O time para encarar a Chape pode ter desfalques devido ao desgaste dos jogadores na decisão da última quinta-feira.

O último jogo entre as duas equipes aconteceu no primeiro turno do Brasileirão. No Mineirão, a Chapecoense derrotou o Cruzeiro por 2 a 0. Os gols foram marcados por Douglas Grolli e Wellington Paulista, curiosamente, ex-cruzeirenses.

O retrospecto entre os dois times ainda é muito recente devido ao tempo em que a Chape ganhou o cenário nacional. Mas, ao todo, foram 12 jogos, com cinco vitórias do Cruzeiro, quatro empates, e três triunfos da Chapecoense. Os cruzeirenses marcaram 17 gols e o Índio Condá anotou 11.