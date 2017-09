Para Mano, elenco do Cruzeiro assimilou estilo de jogo: "Temos uma maneira de jogar"

Cruzeiro de Mano Menezes se mantém entre os seis primeiros colocados do Brasileiro (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O Cruzeiro conquistou nesse domingo (10) sua quarta vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. A vítima da vez foi a equipe da Chapecoense, em Chapecó. O placar de 2 a 1, construído com gols de Rafinha e Raniel para a Raposa e Túlio de Melo para os catarinenses, recolocou os mineiros na briga por uma vaga na Copa Libertadores. Os mineiros estão na sexta posição, com 34 pontos.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Mano Menezes destacou a compreensão dos jogadores para com suas ideias. Para o treinador, o time cruzeirense tem um maneira estabelecida de jogar, independente de trocar algumas peças dos 11 titulares.

"Os pontos de hoje foram muito importantes, uma vitória extremamente importante, mostra que o grupo está tendo a noção clara do que é a temporada nesse momento. É isso que me deixa feliz, o entendimento, a maneira que a equipe, mesmo rodando alguns jogadores, se comporta. Hoje temos uma maneira de jogar. Quem entra sabe a maneira como temos que fazer e vamos continuar nessa batida", frisou.

Mano ainda comentou a necessidade de rodar o elenco por conta da final da Copa do Brasil, mas também de manter o foco no Brasileirão. No próximo dia 27, a Raposa disputará o segundo jogo da final da competição, contra o Flamengo, no Mineirão.

"Nós estabelecemos uma programação do dia 27 para trás. Nosso jogo mais importante é o jogo da Copa do Brasil. Ele é a prioridade e vamos sempre considerar de lá para cá. Por isso rodamos alguns jogadores. Com o resultado, podemos, no jogo seguinte, contra o Bahia, fazer com outros jogadores isso que fizemos aqui hoje”, declarou.

O Cruzeiro agora enfrentará o Bahia, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (17), às 19h. O time celeste pode alcançar a quinta colocação, caso vença e o Flamengo, quinto lugar na tabela, tropece contra o Sport Recife, na Ilha do Urubu.