Mineirão lotado para a decisão entre Cruzeiro e Flamengo

Washington Alves/ Light Press/ Cruzeiro/ Divulgação

A torcida do Cruzeiro está empolgada para a decisão da Copa do Brasil. Toda a carga de ingressos destinada ao clube celeste foi vendida para o duelo de volta da final do torneio nacional, contra o Flamengo. O time havia disponibilizado 54 mil bilhetes, dos quais 45 mil foram destinados a sócios torcedores, inclusive cativos.

Após reunião entre a diretoria da Raposa, a Polícia Militar e o Mineirão, na última terça-feira (12), foi decidido que uma nova carga seria colocada à venda, nos setores Laranja Inferior e Superior, vendidos no valor de R$ 100,00 e R$ 120,00, respectivamente. Bastou pouco mais de três horas para que esses ingressos se esgotassem.

Sócios da modalidade "Cruzeiro Sempre" puderam adquirir os ingressos com 50% de desconto. Já a categoria "Papa-Filas" comprou os bilhetes com um desconto de 10% do valor. Além do setor Laranja, cerca de dois mil tíquetes para o setor Vermelho Inferior foram comercializados na última terça, custando R$ 600,00 a inteira e R$ 300,00 a meia.

A expectativa para o jogo de volta da final entre Cruzeiro e Flamengo é que o estádio tenha um novo recorde de público. Desde a reinauguração do Gigante da Pampulha, o maior número de pessoas presentes foi entre Brasil e Alemanha, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014, em que foi registrado 58.141 espectadores.

Além desse dado, outras partidas também tiveram bons públicos. Entre elas, está o jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, entre Cruzeiro e , que registrou 56.864 presentes.