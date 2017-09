Para voltar ao G-6 e manter boa fase, Cruzeiro recebe Bahia no Mineirão

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no Mineirão, às 19h.

Não é novidade para ninguém que o Cruzeiro segue sua vida, mas aguarda ansiosamente pela final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Enquanto o dia 27 não chega, o time celeste receberá o Bahia, neste domingo (17), às 19h, no Mineirão.

O técnico Mano Menezes está ensaiando o time para a grande final contra o Flamengo, e faz experiências para encontrar a melhor formação cruzeirense. Para este domingo, o Cruzeiro precisa da vitória para retornar ao G-6 da Libertadores, já que caiu para a sétima posição com o triunfo do Botafogo para cima do Santos, nesse sábado, no Engenhão.

Já o Bahia tem outro objetivo e a vitória sobre o Cruzeiro é de fundamental importância para as pretensões tricolores. Com 27 pontos, um a maior que o Vitória, o primeiro da zona de rebaixamento, o tricolor baiano precisa vencer o time celeste para dar uma aliviada na tabela de classificação.

Mano Menezes faz mistério no ataque e não divulga equipe

O técnico Mano Menezes teve quase uma semana inteira para ajustar o time pensando na equipe contra o Bahia. O treinador cruzeirense ganhou desfalques para este domingo. O volante Lucas Romero, com dores no tornozelo, e Sassá, sentindo incômodo no joelho, não foram relacionados. Alisson também é baixa, por uma entorse no joelho.

No entanto, a grande dúvida para o jogo de hoje é no ataque. No último treino, Raniel e Arrascaeta participaram da equipe atuando no comando de ataque. A tendência é que Raniel, que vem ganhando a confiança do torcedor e da comissão técnica celeste seja titular. Arrascaeta deverá ficar como opção no banco de reservas.

Com dúvida, Preto Casagrande esconde time do Bahia

Para encarar o Cruzeiro, atual finalista da Copa do Brasil no Mineirão, vale qualquer estratégia. Pensando na melhor formação do Bahia para enfrentar o time celeste, o técnico Preto Casagrande faz mistério quanto a formação inicial do tricolor.

Para o jogo de hoje, Preto não contará com o volante Renê Júnior. O jogador queixou-se de dores no joelho e não participou de nenhum treino com bola da última semana. Juninho, que não inicia uma partida como titular há quase dois meses deverá ser o substituto. O zagueiro Jackson e os laterais Wellington Silva e Armero seguem de fora. O atacante Maikon Leite foi liberado para assinar contrato com Ceará, para disputar a Série B.

Quem retorna é o zagueiro Tiago. O jogador estava afastado desde o jogo contra o Botafogo e se recuperou de uma fascite plantar. Chegou a fazer tratamento em três turnos e foi liberado pelo departamento médico.