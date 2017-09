Jogo Cruzeiro x Bahia AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida a ser disputada no Mineirão, válida pela 24ª rodada do Campeonato Braisleiro 2017.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances do jogo entre Cruzeiro x Bahia ao vivo no estádio Mineirão, valendo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

No Brasileiro Unificado, foram 43 confrontos e a Raposa é a maior vencedora. São 26 vitórias celestes, 10 vitórias do Bahia e sete empates.

FALA, PRETO CASAGRANDE!

“Acho que o Cruzeiro hoje é um time mais consistente. Mano é um dos treinadores mais antigos no cargo, isso dá a ele uma condição de fazer um trabalho melhor. Vamos encontrar um time muito mais difícil, na parte superior da tabela, os jogadores estão mais confiantes. Cabe à gente tentar neutralizar os pontos positivos“, comentou.

FALA, MANO!

“É importante, sim, fazer todas as atividades necessárias para uma preparação. Ajuda muito para fazer ajustes importantes. Com uma semana de trabalho, certamente, o rendimento da equipe melhora. É o que vai acontecer com a gente. E é bom. Quando chegar no jogo contra o Atlético-GO vamos pensar pela proximidade da Copa do Brasil. Agora, contra o Bahia, podemos utilizar todo mundo sem preocupação de desgaste nenhum“, disse.

FALA, ROBINHO!

"A gente tá crescendo de produção, chegando bem, com confiança. Vários jogadores foram liberados pelo departamento médico. É um momento muito bom, perto do ideal", afirma.

Time mineiro precisa de vencer para continuar no G-6. Por outro lado, o Bahia tem a missão de se afastar da zona de rebaixamento.