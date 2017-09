Cruzeiro lança nova modalidade de sócio na versão digital

Foto: Thiago Marques/VAVEL Brasil

O Cruzeiro lançou, nessa terça-feira (19), juntamente com a Hotmart, o Sócio Cruzeiro Digital. Com o intuito de aproximar o torcedor cruzeirense à rotina do clube, o sócio na modalidade digital terá acesso exclusivo a vídeos, imagens, músicas e todo o conteúdo disponibilizado. O preço para a adesão do Sócio Digital será de R$6 mensais, pagos pelo cartão de crédito. O diretor de marketing do Cruzeiro, Marcone Barbosa, comentou sobre o preço cobrado, fazendo referência à goleada de 6 a 1 aplicada no rival Atlético-MG.

"O Cruzeiro gosta muito do número seis e toda vez que a gente tem a oportunidade de usar o número seis, seja em jogos ou seja em outra situação, a gente acaba usando", disse.

É importante ressaltar que o torcedor que já é sócio do clube, para ter acesso ao conteúdo digital, terá que realizar a adesão à nova modalidade de sócio. Marcone Barbosa também comentou sobre a diversidade de sócios que o clube oferece ao torcedor e as expectativas que cercam essa iniciativa.

“O Cruzeiro possui um programa de Sócios que contempla todos os tipos de público. E o Sócio Cruzeiro Digital chega para o torcedor que gosta de acompanhar a rotina do clube e que deseja estar mais próximo do time celeste. Considero que essa nova categoria atenderá todos os cruzeirenses, inclusive aqueles que moram distante geograficamente”, afirmou.

O evento de lançamento aconteceu na sede da Hotmart, e contou com a presença do vice-presidente do Cruzeiro Bruno Vincintin e o volante/lateral-direito Lucas Romero. Vincintin comentou sobre a iniciativa do Sócio Cruzeiro Digital e a importância de conectar o clube ao torcedor.

“O torcedor é a razão de um time. Nossa ideia nesse projeto inovador é utilizar essa nova ferramenta para trazer o cruzeirense para mais perto do clube e deixá-lo o mais próximo possível”, analisou.

O volante argentino Lucas Romero destacou importância do clube e dos atletas estarem em sintonia com a torcida. “Esse projeto aproximará muito a torcida do Clube. Ele ajudará o cruzeirense a ver como nos dedicamos para o melhor do Cruzeiro. O torcedor verá muitas brincadeiras entre o grupo mas também muito trabalho”, garantiu.

Questionado quanto sua presença em campo para a partida contra o Flamengo, no dia 27, Lucas Romero, que esteve fora das últimas partidas por contusão, não escondeu a ansiedade e se diz preparado caso o treinador Mano Menezes optar por sua escalação.

“Sim, seguramente. Eu já voltei a treinar hoje normalmente com o grupo. Primeiro nós temos uma partida muito importante no domingo. É bom seguir focado no Brasileiro, mas também é difícil não ter o foco na Copa do Brasil, que é o que a gente tem hoje tem para poder coroar o ano. Vai ser importante para nós. Estou feliz por estar de volta. Fui para a reserva nos últimos jogos, mas não estava pronto, tinha muita dor. Se o treinador precisasse, porém, estaria ali. Hoje estou feliz porque estou sem dor, 100% e à disposição do Mano”, disse o atleta.

Para estimular a adesão ao Sócio Cruzeiro Digital, serão sorteados cinco pares de ingressos para a final da Copa do Brasil, além de diversas outras promoções.