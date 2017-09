Diogo Barbosa resolve pesadelo da lateral, se firma no Cruzeiro e chama atenção até da Canarinho

Foto: Hugo Alves/ Editoria de Arte/VAVEL Brasil

A lateral esquerda do Cruzeiro passou por maus momentos nos últimos anos. Se considerarmos a temporada passada, três jogadores de ofício estiveram por lá e não conseguiram se firmar. Mano Menezes em alguns momentos das competições que disputava preferia improvisar do que escalar um “especialista” para os jogos. Porém, na atual temporada, o setor é um dos destaques do time, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Essa solução tem nome e sobrenome: Diogo Barbosa.

Na temporada passada, Mano chegou mais uma vez para salvar o time de um possível rebaixamento, após uma passagem catastrófica do português Paulo Bento. O treinador, junto com a diretoria, apostou na experiência de Edimar, que vinha com o respaldo de ter jogado na Europa. O técnico caiu, assim como as atuações do lateral.

Vendo que o setor era um dos mais carente do time, a diretoria correu atrás de reforços. Chegaram, assim, Bryan e Fabrício, porém os dois também não conseguiram mostrar bom futebol, fazendo com que o clube tivesse que contratar outro jogador para a posição.

Na temporada passada, o experiente Edimar passou pela lateral, mas não conseguiu jogar bem (Foto: Eduardo Valente/Light Press)

Edimar foi para o São Paulo logo na janela de início de ano. Fabrício e Bryan ficaram, mas já sabiam que iriam disputar a vaga no banco de reservas, pois o time tinha encontrado seu títular. Vindo do Botafogo, Diogo Barbosa chegava com status de titular, mas ainda sob desconfiança.

Consolidação e boas atuações

Antes de vestir a camisa do Cruzeiro, o atleta passou por Sport, Guarani, Coritiba, Atlético-GO, Goiás e Botafogo. Ele chegou ao Cruzeiro em 2017 e desde o início já venceu as desconfianças: Diogo fez um ótimo Campeonato Mineiro. O jogador chamou a atenção por sua marcação justa e apoio constante no ataque. As boas atuações continuaram no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, onde o jogador ajudou o time a chegar na grande final.

“Quando fui contratado, vi que tinha muita desconfiança. Estava vindo do Botafogo, não tinha muito nome. Futebol não é nome, futebol é qualidade. Você tem que mostrar sua qualidade o tempo todo. Tive minha oportunidade, tentei abraçar da melhor forma possível. Quero crescer ainda mais no Cruzeiro. Quero conquistar o título, vai ser de muita importância para o meu crescimento, para começar a ser visto com outros olhos no país. Cruzeiro me proporciona tudo que eu preciso para crescer como jogador”, disse em entrevista.

Diogo foi decisivo também na Copa do Brasil: marcou o gol de empate contra o Palmeiras, nas quartas, o que garantiu a Raposa na semifinal (Foto: Washington Alves/Light Press)

Atualmente, o jogador é peça fundamental no esquema de Mano Menezes e pode ganhar seu primeiro título como titular - justamente contra o time de sua estreia profissional: o Flamengo. “Eu tinha 18 anos, era moleque ainda. Tive uma oportunidade com o PC, treinador que me deu oportunidade de subir. Eu era muito verde ainda, por isso não tive uma sequência tão boa. Mas faz parte, tive uma rodagem, estou vindo de três anos bem", afirmou.

"Quero usufruir de tudo o que o Cruzeiro me proporciona e crescer ainda mais. Quero ser um ídolo aqui, porque criei uma identificação muito rápida no Cruzeiro. Quero conquistar o título, vai ser de muita importância para o meu crescimento”, completou.

"Conquistar a Copa do Brasil para ser visto com outros olhos"

Mesmo fazendo uma boa temporada em 2016 no Botafogo, o jogador nunca havia sido mencionado como uma das opções para Tite na Seleção Brasileira. Mas, em 2017, suas boas atuações pela Raposa colocaram-lhe no radar da Canarinho. Após a vitória da Seleção sobre o Equador, no início deste mês, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o técnico Tite apontou os cotados a substituir Marcelo, que estaria suspenso para a sequência das eliminatórias.

“O Alex Sandro está jogando muito, assim como o Jorge, que era do Flamengo e está no Monaco. Temos também o Diogo Barbosa, do Cruzeiro, fazendo um grande campeonato. São opções”, citou na época.

As boas atuações colocaram o lateral no radar de Tite, na Seleção Brasileira (Foto: Washington Alves/Light Press)

O escolhido foi o jogador da Juventus, fato que não desanimou Diogo. Pelo contrário, só motivou para que da próxima vez ele seja o escolhido. “Conquistando esse título eu ganho uma dimensão maior no Brasil, e aço que as pessoas vão começar a me olhar com outros olhos. E eu fico muito feliz pela menção do Tite, isso quer dizer que o trabalho tem sido executado e bem feito aqui no Cruzeiro”, finalizou.

A saída é pela esquerda, no caso de Diogo. Será esse o caminho do penta da Copa do Brasil? Dia 27, quarta-feira, no Mineirão, às 21h45, saberemos o fim desse capítulo.