Zagueiro Murilo tem contrato prorrogado com Cruzeiro até final de 2021

Murilo Cerqueira em ação com a camisa celeste pela final da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/Light Press/Cruzeiro)

Revelação da base e destaque do Cruzeiro nesta temporada, o zagueiro Murilo Cerqueira conquistou espaço no elenco celeste e se firmou como titular na equipe do técnico Mano Menezes. Devido às boas atuações e visando uma potencial valorização, a Raposa prorrogou a duração de contrato do atleta em oito meses, sendo válido agora até o final de 2021.

A informação foi divulgada pelo vice-presidente de futebol Bruno Vicintin, por meio de seu perfil no Twitter. Fato que provocou comentários positivos parabenizando a ação do clube, indicador que demonstra a aprovação de Murilo por parte da torcida. Com a possibilidade de atuar, o jovem atleta, de apenas 20 anos, demonstrou segurança e trouxe estabilidade para a zaga.

O zagueiro ascendeu à titularidade após início de temporada ruim no setor cruzeirense. Os titulares da posição, Dedé e Manoel, sofreram com lesões e estão fora da equipe desde então. Kunty Caicedo, que foi contratado no final de 2016, passou por problemas dentro e fora de campo que comprometeram seu rendimento. Com isso, o equatoriano foi emprestado ao Barcelona de Guayaquil.

Neste ano, seu primeiro com oportunidade no time principal, Murilo atuou em 23 ocasiões. Sua estreia pela equipe profissional foi no empate sem gols, diante do Joinville, pela terceira rodada do Grupo C, da Copa da Primeira Liga. Na ocasião, ele fez dupla de zaga com Dedé, que voltava depois de um longo período se recuperando de uma lesão.

Na próxima semana, ele terá a primeira oportunidade de disputar uma final de campeonato e assim conquistar seu primeiro título como profissional. Na quarta-feira (27), às 21h45, o Cruzeiro recebe o Flamengo, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, no Mineirão. Antes disso, a Raposa viaja até Goiânia e joga diante do Atlético-GO, no domingo (24), às 16h, no Estádio Olímpico.