De contratação do ano a afirmação de status: Thiago Neves encontra regularidade no Cruzeiro

Foto: Hugo Alves/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Jogador de peso com passagens vitoriosas nos clubes durante sua carreira. Com esse currículo em mãos, Thiago Neves chegou ao Cruzeiro como a principal contratação na temporada. Suas boas atuações, aliadas a números expressivos alcançados até então, fizeram dele a principal arma do time. Mais uma vez, o camisa 30 vai armar a Raposa para o jogo mais importante do ano.

Na próxima quarta-feira (27), às 21h45, todos os olhares e emoções que tangem o futebol brasileiro terão apenas um foco: o Mineirão. No Gigante da Pampulha, o Cruzeiro de Thiago Neves vai receber o Flamengo, no que será o capítulo final da Copa do Brasil de 2017. Após o empate por 1 a 1, no Rio de Janeiro, quem vencer leva o troféu para sua galeria. Caso termine empatado, haverá decisão por pênaltis.

Caso vença a final, o time celeste alcançará o pentacampeonato e, novamente, vai se igualar ao Grêmio em número de títulos, até então o maior vencedor do torneio. Para Thiago Neves, será seu primeiro após sua volta ao Brasil. Além disso, ele terá a oportunidade de saborear, após dez anos, mais uma conquista da competição. Em 2007, ele estava no Fluminense, que se sagrou campeão diante do Figueirense.

Contra Grêmio, TN30 converteu a última penalidade e garantiu classificação à final (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Promessa ousada

Ciente do seu potencial, mesmo chegando ao clube após longo período sem jogar uma partida oficial, Thiago Neves prometeu números ambiciosos à torcida celeste para a temporada 2017. Durante uma entrevista coletiva, em fevereiro, ele colocou a meta de 20 gols e, no mínimo, 15 assistências. “Não sei se vou alcançá-las. Pretendo fazer 20 gols e dar entre 15 e 20 assistências no Cruzeiro. Pretendo chegar perto deste número”, disse.

Próximo das marcas, TN30 já está. Destaque indiscutível na temporada pela Raposa, o meia é líder de assistências da equipe, com dez passes que resultaram em gols. Além disso, ele é o vice-artilheiro, com 12 gols marcados, dois a menos que Rafael Sóbis e Ramón Ábila na temporada. Esse último foi negociado e deixou o clube no início de agosto.

A importância de Neves para o time montado por Mano Menezes se destacou também devido a uma baixa importante no meio-campo celeste. Principal parceiro de Neves na armação das jogadas, Robinho não atuou em boa parte dos jogos em decorrência de lesões. Com isso, coube a Thiago Neves ser o pilar principal do Cruzeiro desde então.

Eficiência nos momentos decisivos marca temporada de Thiago

O camisa 30 começou sua jornada no Cruzeiro com uma boa atuação diante do modesto São Francisco-PA, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, a Raposa goleou o adversário por 6 a 0, e ele deu suas duas primeiras assistências. Marcou também o que seria o seu primeiro gol com a camisa celeste, porém o lance legal foi anulado pela arbitragem.

Já a inauguração da sua contagem de gols não demorou acontecer. Foi justamente no jogo mais importante da primeira fase do Campeonato Mineiro, diante do rival Atlético-MG, válido pela décima rodada, que Thiago Neves balançou as redes pela primeira vez com a camisa celeste. O gol relâmpago, após um contra-ataque certeiro da Raposa, foi concebido de forma épica ao então recém-chegado. Era o primeiro da vitória por 2 a 1.

Thiago Neves corre em direção à torcida após marcar seu primeiro gol com camisa celeste (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Desde então, o TN30 não deixou de ser decisivo quando esteve em campo. A campanha na Copa do Brasil está repleta de momentos onde o jogador foi importante para o triunfo celeste. Contra o São Paulo, foi responsável pelas duas assistências que garantiram a vitória por 2 a 0, fora de casa, e pelo gol no Mineirão, que assegurou a classificação, mesmo com a derrota por 2 a 1.

No duelo das quartas de finais, contra o Palmeiras, o meia marcou um gol e deu uma assistência, no empate por 3 a 3, na capital paulista. Já nas semifinais, após uma vitória por 1 a 0 para cada lado, Cruzeiro e Grêmio definiram, nas penalidades, um dos finalistas da competição. Coube a Thiago Neves executar a última cobrança. Bola na rede, festa no Mineirão e aumento do status com a torcida celeste contribuíram para o saldo positivo na conta do camisa 30.