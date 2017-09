AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de Cruzeiro x Flamengo pela final da Copa do Brasil

A Twitter List by VAVEL_Brasil

Cruzeiro e Flamengo decidem nesta quarta-feira (27) o título da Copa do Brasil 2017. Após empate por 1 a 1 no Maracanã, com gols de Lucas Paquetá e Arrascaeta, a decisão fica para Minas Gerais. Vale lembrar que não há regra do gol fora de casa, ou seja, nova igualdade será pênaltis. Os mineiros tentam o quinto título; os cariocas, o quarto.

Mano Menezes tem poucas dúvidas para escalar sua equipe para a final da Copa do Brasil. Sem poder contar com Rafael Sobis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo no jogo de ida, dá lugar ao garoto Raniel. No meio, Robinho e Arrascaeta disputam a vaga na trica ao lado de Thiago Neves e Alisson.

Na direita, Ezequiel e Lucas Romero são outros que disputam posição. Com isso, o provável Cruzeiro escalado por Mano Menezes é: Fábio; Ezequiel (Lucas Romero), Murilo, Léo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Raniel.

Desfalques: Sassá, Rafael Marques, Digão e (não podem atuar), Rafael Sobis (suspenso).

Pelo lado do Flamengo, Rueda não poderá contar com os jogadores contratados após o período de inscrição da Copa do Brasil e terá dois desfalques por lesão: o goleiro Thiago, com fratura no punho, e o atacante Éverton, com lesão na coxa. Por outro lado, o rubro-negro terá o importante retorno do atacante Paolo Guerrero, que não atuou na ida.

Desfalques: Everton Ribeiro, Geuvânio, Rhodolfo e Diego Alves (Não podem disputar a competição), Felipe Vizeu, Renê, Thiago e Éverton (lesionados).