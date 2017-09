Mano Menezes crava Alisson na final e diz que Romero será observado diante do Atlético-GO

Mano vai levar um time alternativo para Goiânia (Foto: Eduardo Valente/Light Press/Cruzeiro)

Todo mundo só pensa no dia 27, data da final da Copa do Brasil de 2017, inclusive o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. Mas a Raposa ainda joga pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO, neste domingo (24). O treinador concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (22) e cravou a presença de Alisson, que se recupera de uma entorse no joelho direito, no jogo contra o rubro-negro.

“Ele vai jogar. Vocês não confiam na gente. Podem colocar na escalação. Se eu falei, está falado. Foi uma entrada forte, vocês viram. A lesão felizmente foi leve, para a gravidade do lance. Por isso que temos confiança absoluta que ele estará. Começa a fazer trabalho de campo com mais intensidade para ganhar recondicionamento dos dias que ficaram para trás. Não tem dor, pode cravar aí, ele estará lá com a 11”, disse o treinador.

Alisson deve jogar a final da Copa do Brasil (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

A contusão de Alisson ocorreu em 10 de setembro, durante o triunfo sobre a Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá. Na ocasião, Douglas Grolli acertou um carrinho no meia-atacante e causou indignação por parte dos mineiros, que pediram a expulsão do defensor. Já no caso de Lucas Romero, Mano disse que o volante se recuperou de uma lesão no tornozelo, e que vai ser observado na partida de domingo. A partir disso, será avaliado se Romero pode ou não ser escalado na quarta, na lateral-direita, no lugar de Ezequiel.

Vale lembrar que, contra o Dragão, Romero vai atuar como volante. “Romero não joga há bastante tempo, e isso será levado em conta. Vai poder estar à disposição para domingo, e vai nos mostrar essa possibilidade. Se ele vai estar entre as alternativas para eu escolher na quarta-feira”, disse.

Mano confirmou que o Cruzeiro deste domingo, contra o Dragão, será completamente alternativo. Durante a entrevista, ele afirmou que confia no elenco e que os jogadores que vão entrar em campo já mostraram, ao longo da competição, que são confiáveis. “Felizmente temos essa qualidade. Se tivéssemos Sassá, e podemos tê-lo até o fim da semana, teremos mais um jogador de qualidade para esse ataque. É bom isso, muito bom”, finalizou.