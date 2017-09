Cria da casa, Alisson registra ascensão ano após ano no Cruzeiro

Foto: Hugo Alves/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

O Cruzeiro vive a expectativa de conquistar seu primeiro título após o bicampeonato brasileiro das temporadas 2013 e 2014. A partida contra o Flamengo, pela decisão da Copa do Brasil, pode coroar um ano marcado por várias frustrações tanto por parte da torcida quanto dos jogadores e da diretoria. Vice no Campeonato Mineiro, eliminação ainda na primeira fase na Copa Sul-Americana e campanha ainda em aberto no Campeonato Brasileiro fazem do confronto do dia 27 o jogo do ano para o Cruzeiro. O título pode ser mais que especial para um jogador em especial, o meia-atacante Alisson.

Trajetória no Cruzeiro

O atleta de 24 anos estreou pelo profissional do Cruzeiro em 2012, em partida contra o Fluminense, válida pela última rodada do Brasileirão. Na temporada seguinte, o meia foi emprestado para o Vasco, em que participou de oito partidas e anotou dois gols. Com a mudança de treinador, Alisson perdeu espaço na equipe cruzmaltina e voltou para o Cruzeiro. Naquele mesmo ano, disputou 11 jogos e conquistou seu primeiro título como profissional.

Alisson passou a ser uma realidade na temporada 2014. O meia disputou 23 partidas e fez quatro gols, sendo que em várias delas foi titular. Apesar de ter feito parte da campanha do título nacional, o meia não conseguiu ter a sequência que desejava, uma vez que sofreu duas graves lesões na coxa que o tiraram de várias partidas.

Em 2015, Alisson conviveu mais uma vez com o departamento médico, o que o fez disputar apenas 29 partidas, marcando cinco gols. Em menos de um ano, o meia sofreu seis lesões musculares, sendo todas elas na coxa esquerda. Na temporada seguinte, a afirmação. Em meio a três trocas de treinadores, Alisson, que muitas vezes atuou como segundo atacante ao lado de Willian, ​firmou-se no time titular do Cruzeiro, participando de 40 partidas e marcando oito gols.

Alisson foi titular na primeira partida da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo (Foto: Washington Alves/Light Press)

Afirmação em 2017

Em 2017, Alisson vive seu melhor ano com a camisa do Cruzeiro. O jogador é peça importante no esquema do técnico Mano Menezes, destacando-se com dribles, assistências e gols. Foi dos pés dele que saiu o cruzamento para o gol salvador de Diogo Barbosa, na partida contra o Palmeiras, que classificou a equipe mineira para a semifinal diante do Grêmio. O meia já soma 46 partidas no ano, oito assistências e quatro gols.

Na campanha do clube pela Copa do Brasil, Alisson atuou em todas as partidas, marcando em duas oportunidades. O meia marcou o primeiro gol da equipe na competição, contra o Volta Redonda, e anotou o terceiro gol no empate contra o Palmeiras, por 3 a 3.

Afastamento por lesão

Nos últimos dias, viveu-se o drama de Alisson estar disponível para o segundo jogo contra o Flamengo. O meia sofreu uma entorse grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito na partida contra a Chapecoense, no dia 10 de setembro. Após duas semanas de recuperação, o atleta está confirmado para a decisão do dia 27.

“Ele vai jogar. Vocês não confiam na gente. Podem colocar na escalação. Se eu falei, está falado. Foi uma entrada forte, vocês viram. A lesão felizmente foi leve, para a gravidade do lance. Por isso que temos confiança absoluta que ele estará”, disse o treinador Mano Menezes.

Alisson está confirmado para a final do Copa do Brasil (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

A tendência é que Alisson comece como titular na partida contra o Flamengo. Caso não tenha condições, Rafinha e Arrascaeta podem atuar no lugar do meia. O setor ofensivo do Cruzeiro ainda conta com Robinho, Thiago Neves e Raniel.

"Sobre a equipe que vai iniciar na quarta-feira, vamos começar a pensar na segunda-feira. Exatamente por isso que não estamos colocando a base titular no domingo. Para na segunda-feira já fazer nossas escolhas finais, baseados no que estamos vendo nos jogos, buscando ser coerente com tudo que foi feito", concluiu o treinador.