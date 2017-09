Com Romero para 'teste' antes da final, Cruzeiro convoca atletas para jogo contra Atlético-GO

Lucas Romero deve voltar a jogar neste domingo (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Antes de disputar a partida mais importante da sua temporada, contra o Flamengo, pela decisão da Copa do Brasil, o Cruzeiro tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa enfrenta o Atlético-GO neste domingo (24), no Estádio Olímpico, às 16h, e deve mandar a campo uma equipe alternativa. Certamente, o foco celeste está na finalíssima da próxima quarta.

O Cruzeiro divulgou, neste sábado (23), a lista de relacionados para o jogo contra o Dragão. O técnico Mano Menezes poupou praticamente todos os seus titulares, levando apenas alguns para Goiás. E, mesmo assim, esses devem começar no banco de reservas, como Diogo Barbosa, Hudson, Ezequiel e Raniel.

No caso do jovem atacante, é certo que ele encabeçará o ataque da Raposa na decisão contra o Flamengo, porque Rafael Sóbis está suspenso. Sóbis, por sua vez, ao lado do recuperado Rafael Marques, deve atuar contra a equipe goiana neste domingo.

Um retorno já previsto à lista de relacionados do Cruzeiro era o do volante Lucas Romero. O argentino se machucou no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e desde então estava se recuperando. Após a vitória da Raposa sobre o Bahia na última rodada, Mano Menezes já havia adiantado que o levaria para Goiás.

"Se ele [Romero] tiver condições de jogar contra o Flamengo, ele vai jogar contra o Atlético-GO, porque precisa passar por um primeiro jogo, para que a gente saia com uma avaliação. O tempo de parada foi longo, a gente até o levou para o primeiro jogo no Maracanã por emergência, e se tivesse que entrar, certamente poderia entrar, aos 20, 25 minutos, em função da posição que pode fazer. Nós não temos um outro lateral a não ser ele e Ezequiel, que tenham rodado na Copa do Brasil. Se tiver condições de estar depois, vai a Goiânia", afirmou.

Romero é volante, posição onde pode jogar neste domingo. No entanto, diante de uma demanda da equipe na sua lateral direita, o argentino precisou ser improvisado ao longo da temporada e respondeu muito bem. Para a decisão contra o Flamengo, resta saber se ele retoma a lateral ou se Ezequiel segue no setor.

Para este domingo, o Cruzeiro já não contava com Robinho, Léo e Thiago Neves, que cumprem suspensão automática, além do volante Lucas Silva, expulso no jogo contra o Bahia. Sassá, que não joga a Copa do Brasil, segue se recuperando de dores no joelho.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon

Zagueiros: Arthur, Digão e Murilo

Meio-campistas: Alex, De Arrascaeta, Eduardo, Hudson, Lucas Romero, Nonoca, Messidoro e Rafinha

Atacantes: Rafael Marques, Rafael Sóbis e Raniel