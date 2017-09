Experiente, Henrique acumula bagagem no Cruzeiro antes da final da Copa do Brasil

Foto: Hugo Alves/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Seis campeonatos estaduais, duas edições do Brasileirão e uma Recopa. Os números parecem de um clube, mas são apenas de um jogador. Um atleta com passagem pela Seleção Brasileira e que já vestiu a camisa do Cruzeiro mais de 390 vezes. Autor de gols importantes, como contra o São Paulo, em 2009, que levou a Raposa às semifinais da Copa Libertadores daquele ano. Ele é Henrique Pacheco Lima, ou apenas, Henrique. Volante e capitão do Cruzeiro.

Peça importante para o time estrelado, o meio-campista está na lista dos 20 jogadores que mais usaram a camisa celeste na história. No ranking, Henrique está próximo de passar grandes ídolos da torcida, como Nonato (394 jogos) e Tostão (383 jogos). O atleta disputou 40 partidas nesta temporada e marcou dois gols. Com ele em campo, o Cruzeiro ganhou 20 vezes, empatou 11 e perdeu nove. Números significativos para um time e um jogador que almejam ser campeões.

Henrique é quem detém a braçadeira de capitão do Cruzeiro atualmente (Foto: Rafael Ribeiro/Light Press/Cruzeiro)

Uma, duas vezes Cruzeiro!

Esta é a segunda passagem de Henrique pelo Cruzeiro. Estreante no futebol profissional em 2004, no Londrina (PR), o volante vestiu a camisa do Figueirense em 2004, destacou-se e chamou a atenção do outro lado do mundo. Em 2007, foi jogar no Jubilo Iwata, time que disputa a J-League, espécie de série A do Campeonato Japonês.

Em 2008, Henrique foi apresentado ao lado do lateral Altinho; à direita, Eduardo Maluf, diretor de futebol do Cruzeiro na época, já falecido (Foto:Divulgação)

De 2008 a 2011, Henrique foi emprestado ao Cruzeiro. Nessa sua primeira passagem pela Raposa, o volante foi campeão das edições 2008, 2009 e 2011 do Campeonato Mineiro e fez parte de um dos piores pesadelos da história do clube: a derrota na final da Libertadores de 2009. Depois, teve uma passagem pelo Santos (2011 a 2012) e, em janeiro de 2013, retornou para a Raposa, clube no qual está até hoje.

No Cruzeiro mais uma vez, Henrique conquistou o Brasileirão de 2013 e 2014, e, nesse último, também levou o Mineiro. O paranaense é titular do clube desde 2014, sendo um dos atletas mais regulares da equipe. Em 2013, ano que abriu sua segunda passagem pela Raposa, atuou apenas em nove jogos, mas, em seguida, firmou-se: 51 partidas em 2014, 54 em 2015, 53 em 2016, e 40 em 2017 até então.

Com a amarelinha...

Durante sua carreira, Henrique foi convocado três vezes para servir a Seleção Brasileira. Em 2011, o volante foi chamado para o amistoso entre Brasil e Escócia, disputado em Londres. Na época, a seleção era comandada por Mano Menezes, atual técnico celeste. O treinador viu o potencial de Henrique e o chamou para partidas contra Holanda e Romênia, ambas em território brasileiro. O primeiro jogo ficou empatado em zero a zero, mas o segundo terminou com vitória brasileira.

No início deste ano, o técnico Tite, atual comandante da Seleção, convocou o jogador celeste mais uma vez. O amistoso, contra a Colômbia, tinha o objetivo de arrecadar dinheiro para os familiares das vítimas do acidente do time da Chapecoense. Em entrevista ao site do Cruzeiro, Henrique comemora a oportunidade.

“Muito feliz por essa convocação, muito grato, primeiro pelo trabalho que a gente vem fazendo e depois por se tratar de uma bela causa. Poder se lembrar daqueles que se foram na Chapecoense e tentar ajudar os que ficaram, para tentar reconstruir suas vidas. Fico feliz por participar deste momento importante e honrado pela convocação", afirmou.

Bagagem, motivação, história e qualidade são alguns dos elementos que Henrique Pacheco Lima tem para ajudar o time estrelado. O próximo desafio do jogador será a disputa da final da Copa do Brasil, no dia 27 de setembro, no Mineirão. O jogo da ida, no Maracanã, ficou empatado em 1 a 1, e agora o Cruzeiro de Henrique tem a chance de buscar a taça da competição pela quinta vez.

A bola vai rolar às 21h45 para os finalistas da competição. Caso triunfe sobre os cariocas, os mineiros voltarão a vencer a Copa do Brasil depois de 14 anos. E mais, se Henrique continuar com a faixa de capitão, será o responsável por levantar o troféu que sente saudades da Toca da Raposa, tanto quanto o time mineiro o anseia.