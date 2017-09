Antes de disputar final da Copa do Brasil, Cruzeiro faz parada no Brasileiro e visita Atlético-GO

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

Duas das quatro equipes de melhor campanha neste returno do Campeonato Brasileiro se enfrentarão neste domingo (23), às 16h, no Estádio Olímpico. O Atlético-GO vai receber o Cruzeiro, em confronto que colocará frente a frente os donos do quarto e do terceiro desempenhos mais satisfatórios desta segunda metade do torneio, respectivamente.

Apesar do bom momento, o Dragão segue na lanterna do Brasileirão, com 22 pontos. Na última rodada, bateu a Ponte Preta por 3 a 1, fora de casa, conseguindo um grande resultado. Já o Cruzeiro, que também vem de vitória, mas sobre o Bahia por 1 a 0, vive uma situação melhor. A equipe mineira fecha o G-6, zona de classificação para a Libertadores, com 37 pontos somados até então.

O dono do apito no Olímpico será Heber Roberto Lopes (SC), auxiliado por Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes. Os assistentes adicionais serão Celio Amorim e Edson da Silva.

De olho em finalíssima, Cruzeiro aposta em time alternativo

Mesmo sabendo da necessidade de conquistar seus pontos no Olímpico neste domingo, para se manter no G-6 do Brasileirão, o principal foco do Cruzeiro está na final da Copa do Brasil. Por isso, Mano Menezes deve entrar com um time reserva contra a equipe goiana, já preservando suas peças titulares.

Para este duelo, o gaúcho já não contava com Thiago Neves, Léo e Robinho, que cumprem suspensão, além de Lucas Silva, expulso contra o Bahia. Seguem como baixa da equipe os zagueiros Dedé e Manoel, o volante Ariel Cabral, o meia Elber, o meia-atacante Alisson e os atacantes Sassá e Judivan.

Em compensação, o Cruzeiro ganhou algumas peças para o duelo com o Dragão. Rafael Marques está recuperado de uma cirurgia para a retirada de uma hérnia e deve estar em campo neste domingo. Ao seu lado, quem deve jogar é Rafael Sóbis, que está fora da finalíssima de quarta contra o Flamengo por suspensão.

+ Com Romero para 'teste' antes da final, Cruzeiro convoca atletas para jogo contra Atlético-GO

Romero esteve na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-GO no primeiro turno por 2 a 0 (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Além de Rafael Marques, quem retornou ao grupo de relacionados do Cruzeiro foi o volante Lucas Romero, que se machucou no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e estava afastado desde então. Ele chegou a ser relacionado para os primeiros 90 minutos da decisão do torneio mata-mata contra o Flamengo, mas não foi utilizado. O argentino deve jogar neste domingo, porque, segundo Mano Menezes, ele precisa participar de alguma partida antes da final para ser avaliado.

Mano Menezes pontuou a necessidade de preservar seus titulares e a importância de ter um elenco que coopere com isso. "Falei lá no início do ano que, ao longo da temporada, seríamos exigidos para provarmos o valor e a qualidade do nosso elenco. Muitas vezes nos encontramos em situações de termos que mexer na estrutura da equipe, pela quantidade de jogos. Felizmente temos essa qualidade", afirmou.

O Cruzeiro pode ir a campo com Fábio; Lennon, Arthur, Digão e Bryan; Nonoca, Lucas Romero, Rafael Marques, Arrascaeta, Messidoro e Rafael Sóbis.

Lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon

Zagueiros: Arthur, Digão e Murilo

Meio-campistas: Alex, De Arrascaeta, Eduardo, Hudson, Lucas Romero, Nonoca, Messidoro e Rafinha

Atacantes: Rafael Marques, Rafael Sóbis e Raniel

Embalado por triunfo fora, Atlético tenta vencer duas seguidas pela primeira vez

Nas cinco rodadas do returno do Brasileirão, o Atlético-GO somou três vitórias, uma derrota e um empate. Um desses triunfos, inclusive, foi para cima do líder Corinthians, na casa do Timão. Essa campanha no returno deixa a equipe goiana na quarta colocação da tabela da segunda metade do campeonato.

Mesmo com esse recente bom aproveitamento, o Dragão segue na lanterna do torneio, quatro pontos atrás do 19º, que é o Vitória. Caso vença a Raposa, conseguirá emendar duas vitórias consecutivas pela primeira vez em toda a sua participação no torneio nacional de 2017. O técnico da equipe, João Paulo Sanches, pediu uma postura diferente para o Dragão em seus domínios.

"Acho que os times que vêm no estádio Olímpico observam muito a questão do clima e da baixa umidade. Por isso, fazem uma marcação mais defensiva, com menos espaço par a gente. Fora de casa estamos tendo mais espaço, o que facilita para nosso jogo. Mas está na hora, sim, de fazer os pontos em casa porque nossa margem de erro é pequena. Os resultados positivos têm que aparecer dentro e fora de casa", pontuou.

Para este domingo, João Paulo não terá à sua disposição o atacante Walter, titular da equipe, que vai cumprir suspensão automática. Em seu lugar, deve jogar Alison, recentemente contratado pelo clube goiano. "É uma mudança de característica de jogo. O Alison tem uma presença de área maior. Tem boa finalização de média distância. Com o Walter em campo, temos um jogo mais de 'parede', mais aproximado, com menos bolas laterais e mais bolas frontais", analisou o técnico do Atlético-GO.

Walter não joga neste domingo por suspensão (Foto: Comunicação/Atlético-GO)

Ainda com Roger Carvalho e Edson Junior no departamento médico, o Dragão deve começar jogando com o Cruzeiro com a seguinte escalação: Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho, Igor, Andrigo e Luiz Fernando; Alison.

Lista de relacionados do Atlético-GO:

Goleiros: Klever e Marcos

Zagueiros: William Alves, Eduardo Bauermann e Gilvan

Laterais: Jonathan, Bruno Pacheco e Breno Lopes

Volantes: André Castro, Silva, Everton, Ronaldo, Paulinho e Igor

Meias: Luiz Fernando, Diego Rosa, Andrigo e Jorginho

Atacantes: Alison e Niltinho