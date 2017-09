Jogo Atlético-GO x Cruzeiro AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017

Confira nosso pré-jogo: Antes de disputar final da Copa do Brasil, Cruzeiro faz parada no Brasileiro e visita Atlético-GO

Provável Cruzeiro: Fábio; Lennon, Arthur, Digão, Bryan; Nonoca, Lucas Romero; Rafael Marques, Arrascaeta, Messidoro; Rafael Sóbis.

Provável Atlético-GO: Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves, Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho; Igor, Andrigo, Luiz Fernando; Alison.

O dono do apito no Olímpico será Heber Roberto Lopes (SC), auxiliado por Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes. Os assistentes adicionais serão Celio Amorim e Edson da Silva.

Mano Menezes, treinador do Cruzeiro: "Falei lá no início do ano que, ao longo da temporada, seríamos exigidos para provarmos o valor e a qualidade do nosso elenco. Muitas vezes nos encontramos em situações de termos que mexer na estrutura da equipe, pela quantidade de jogos. Felizmente temos essa qualidade".

João Paulo Sanches, técnico do Atlético-GO: "Acho que os times que vêm no estádio Olímpico observam muito a questão do clima e da baixa umidade. Por isso, fazem uma marcação mais defensiva, com menos espaço par a gente. Fora de casa estamos tendo mais espaço, o que facilita para nosso jogo. Mas está na hora, sim, de fazer os pontos em casa porque nossa margem de erro é pequena. Os resultados positivos têm que aparecer dentro e fora de casa".

Já o Cruzeiro, que também vem de vitória, mas sobre o Bahia por 1 a 0, vive uma situação melhor. A equipe mineira fecha o G-6, zona de classificação para a Libertadores, com 37 pontos somados até então.

Apesar do bom momento, o Dragão segue na lanterna do Brasileirão, com 22 pontos. Na última rodada, bateu a Ponte Preta por 3 a 1, fora de casa, conseguindo um grande resultado.

O confronto coloca frente a frente os donos dos respectivos quarto e do terceiro desempenhos mais satisfatórios desta segunda metade do Brasileirão.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco os principais detalhes do jogo entre Atlético-GO x Cruzeiro ao vivo. A partida será realizada na tarde deste domingo (24), às 16h, no Serra Dourada, em Goiânia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco.