'Sai, zica': Sóbis volta a marcar após quase três meses e lamenta ausência na final contra Flamengo

Suspenso, Sóbis não joga a final da Copa do Brasil (Foto: Weimer Carvalho/Light Press/Cruzeiro)

A vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-GO por 2 a 1, neste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro, representou muito para a equipe celeste. Além de aumentar para nove o número de jogos seguidos sem perder, a Raposa ainda subiu para a quinta posição, mantendo-se no G-6 do torneio. Mas, se o número 3 registrou os pontos preciosos conquistados pelos mineiros, ele já caminhava para registrar uma marca negativa do atacante Rafael Sóbis.

+ Rafael Sóbis quebra jejum, Cruzeiro leva sufoco, mas vence Atlético-GO em Goiânia

Autor de um dos gols do triunfo celeste sobre os goianos, o camisa 7 da Raposa completaria nesta segunda (25) três meses sem marcar. A última vez que o atacante tinha balançado redes adversárias tinha sido no dia 25 de junho, na vitória celeste sobre o Coritiba por 2 a 0. Neste domingo, porém, Sóbis mandou a 'zica' que o rondava para escanteio, ao marcar o segundo gol do time mineiro.

"Ajudar, a gente ajuda sempre. Não é porque faz gol ou não. Talvez hoje, eu tenha feito o gol e ajudado menos. Mas claro, na minha função, é importante. É importante que não deixe vantagem", afirmou.

Na quarta (27), o Cruzeiro fará o jogo mais importante da sua temporada: a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Por levar o terceiro cartão amarelo no jogo de ida da decisão frente aos cariocas, Sóbis cumprirá suspensão automática no duelo decisivo do Gigante da Pampulha. Sobre a advertência recebida no Maracanã, que o privou de estar em campo na partida mais importante da Copa do Brasil, o atacante chamou a si próprio de 'burro'.

"Cara, eu sou muito burro. Tomei um amarelo que não deveria, mas agora o que cabe a mim é torcer pelos meus companheiros e pedir para a torcida lotar o estádio e fazer um caldeirão, fazer com que o outro time não se sinta cômodo, que eles tenham dificuldades. Não tem nada ganho. Esse 1 a 1 não muda nada, vamos enfrentar uma grande equipe", disse o camisa 7.

O Cruzeiro, hoje, tem duas vias de acesso à Libertadores: título da Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. No torneio mata-mata, faltam apenas 90 minutos, e, no Brasileirão, a equipe ocupa a quinta posição, dentro da zona de classificação. Mesmo impossibilitado de ajudar a Raposa em campo, Sóbis afirmou que espera uma 'noite inspirada' do time celeste na quarta, para já garantir uma vaga no torneio continental.

"Essa vitória é importante para da sequência ao nosso trabalho, que é ficar na zona da Libertadores. Não temos ainda a Copa do Brasil, falta um jogo. Temos que seguir vencendo, sendo humilde, como o time foi hoje. É importante todo mundo jogar, se sentir importante. Agora é concentrar para quarta. Torcer para ser o jogo do ano, uma noite inspirada", comentou.