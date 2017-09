Em grande fase no Cruzeiro, Fábio lembra decepção na Libertadores de 2009 e toma como lição

Jogador com mais partidas pelo Cruzeiro, Fábio lembra decepção de 2009 como lição para a final da Copa do Brasil diante do Flamengo (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Experiência é o que não falta para o goleiro Fábio quando o assunto é Cruzeiro. O arqueiro já viveu de tudo um pouco nos 735 jogos com a camisa estrelada. Com mais de dez anos de casa e vivendo ótima fase, o arqueiro é uma das esperanças do torcedor para manter o bom desempenho defensivo e sair de campo com o título da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, contra o Flamengo.

Mas Fábio não se deixa enganar pelo bom resultado obtido na primeira partida da competição. Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (25), ele relembrou um dos momento mais difíceis da história recente do clube e que serve de lição para a decisão de agora: o vice-campeonato da Libertadores de 2009.

"É difícil quando você sai derrotado, principalmente dentro de casa. Você tem que tirar lições como profissional. No lado emocional com certeza, todo mundo queria aquele título. A gente chegou muito bem, mas tanto no jogo lá na Argentina quanto aqui não conseguimos jogar o que vínhamos jogando", comentou o goleiro, referindo-se à final contra o Estudiantes.

Para o camisa 1, o comportamento do torcedor no jogo de quarta-feira no Mineirão deverá ser similar ao ocorrido na semifinal contra o Grêmio, quando a força da arquibancada colaborou e muito para a classificação celeste.

“Acho que será muito parecido com o jogo do Grêmio. Foi uma festa muito bonita que a torcida fez, incentivando e acreditando o tempo todo que nossa equipe podia alcançar o resultado. Acho que contra o Flamengo será muito parecida a reação da torcida, acreditando na conquista. Isso com certeza será uma força a mais para nós jogadores em campo, para brigarmos pelo título”, destacou o goleiro.

Fábio afirmou que a torcida celeste tem que se comportar como no jogo contra o Grêmio, nas semifinais da Copa do Brasil (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Como o gol fora de casa não é critério de desempate na final, qualquer igualdade levará a decisão para os pênaltis. Por isso, o Cruzeiro precisará de uma vitória simples diante do Flamengo se quiser sair campeão pela quinta vez. Para que isso aconteça, Fábio pede que a equipe repita a estratégia do primeiro jogo e finalize mais à meta adversária, que desta vez será protegida por Muralha.

"Dentro do jogo você tem que fazer o que é necessário para vencer. Para fazer o gol, tem que arriscar algumas jogadas. Não é nem pressionar o goleiro, mas acho que você tem que colocar em prática o que é necessário para conseguir a vitória. Finalizar mais, isso gera uma proximidade de conseguir o gol, conseguir o êxito. Tem que ser dessa forma jogando em casa. Com equilíbrio, sem ansiedade, fazer a melhor jogada para o grupo, ter tranquilidade para resolver, em campo, da melhor forma possível.", disse.

Na opinião de Fábio, o fato do Cruzeiro ter disputado a competição desde as fases iniciais serviu de aprendizado. A conquista do título na quarta-feira, visão do goleiro, seria uma forma de recompensar todo o trabalho e esforço feitos pelo time.

“O Cruzeiro merece pelo campeonato que se iniciou na temporada com o objetivo de buscar essa conquista, por ser um dos times que mais venceram. E também pela campanha que fizemos desde o princípio. Seria coroar um grande trabalho, valorizando a competição. Isso é válido, mas temos que colocar em prática dentro do jogo, para sermos merecedores com o que fizermos em campo na final”, finalizou.