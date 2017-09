Dia de gigantes: confira alguns confrontos entre Cruzeiro e Flamengo em Minas Gerais

Foto: Editoria de arte/VAVEL Brasil

Quarta-feira (27). Chegou o grande dia para cruzeirenses e flamenguistas. Também pudera, já que ambos estão na final da Copa do Brasil, e quem vencer leva o título. O Cruzeiro busca o pentacampeonato e o Flamengo tenta a quarta taça do torneio. O jogo será no Mineirão, às 21h45, e o Gigante da Pampulha certamente estará tomado de emoção.

Cruzeiro e Flamengo enfrentaram-se várias vezes no Mineirão. Algumas partidas apresentaram ocasiões diferentes, seja qual for o motivo. Vamos trazer, aqui na VAVEL Brasil, alguns jogos entre cruzeirenses e flamenguistas dentro do território mineiro.

Cruzeiro 6 x 2 Flamengo - 1966: primeiro jogo no novo estádio

Em 3 de fevereiro de 1966, Cruzeiro e Flamengo enfrentaram-se no Mineirão pela primeira vez. Ambos já haviam se encontrado atuando em outros estádios de Belo Horizonte, como o Barro Preto (que pertencia ao time celeste), a Alameda, o Antônio Carlos, e o Independência.

O time da foto seria campeão da Taça Brasil meses depois (Foto: Cruzeiro)

Com pouco menos de cinco meses de inauguração, o Mineirão recebeu os dois times. Curiosamente, ambos vinham da conquista de seus estaduais em 1965. Para os cruzeirenses, o embate foi sensacional com a goleada cruzeirense para cima dos rubro-negros por 6 a 2. Tostão marcou três gols. Dirceu Lopes, Marco Antônio e Piazza balançaram as redes pelo Cruzeiro. Silva fez dois gols para o Flamengo.

Cruzeiro 2 x 0 Flamengo - 1989: ultima chance de Zico

Foto: Divulgação/Flamengo

Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro de 1989. Jogando no Mineirão, o time celeste venceu por 2 a 0. Os gols cruzeirenses foram marcados pelo atacante Heider e o lateral-direito Balu, ambos no segundo tempo. Seria um erro resumir esta história e deixar passar um fato importante: foi o último jogo de Zico contra o Cruzeiro.

Para caprichar a informação ainda mais, entra o fato de que Zico jamais balançou as redes do Cruzeiro. O Galinho teve seis oportunidades de atuar contra os celestes em 17 anos. O primeiro jogo foi em dezembro de 1972, no Mineirão, empate em 1 a 1. O eterno camisa 10 do Flamengo deixou o clube rubro-negro e o futebol brasileiro seis dias após este jogo.

Cruzeiro 0 x 0 Flamengo - 1996: maior público do confronto

A história dos confrontos entre Cruzeiro e Flamengo também passa pela Copa do Brasil. Além da decisão de 2003, houve um embate muito especial em 1996, curiosamente, ano em que o time celeste sagrou-se campeão.

Ricardinho foge de Mancuso; ao fundo, atacante Nélio acompanha (Foto: Reprodução)

Em 5 de junho de 1996, Cruzeiro e Flamengo empataram em 0 a 0, e o time celeste conquistou a vaga na final da Copa do Brasil. Maior que isto, o embate também protagonizou o maior público do confronto, com 84.414 pagantes, superando os 81.417 torcedores em um jogo pelo Brasileiro de 1973, no Maracanã.

Cruzeiro 2 x 1 Flamengo - 1997: rivalidade pela Copa Centenário

Disputando a Copa Centenário, torneio que fazia parte das comemorações dos 100 anos da cidade de Belo Horizonte-MG, Cruzeiro e Flamengo entraram em campo para ver quem chegaria a final da competição. Ambos já haviam eliminado Benfica-POR e Olímpia-PAR.

Fábio Jr. e Juan, jovens que ganhariam destaque no futebol brasileiro (Foto: Osmar Ladeia/Especial à VAVEL Brasil)

O público foi um fracasso: 3.088 pagantes. Mas, quem foi, assistiu a um bom espetáculo. O "expressinho" do Cruzeiro, como era conhecido os reservas do elenco celeste que disputaram o torneio, fizeram 2 a 0, com gols de Elivelton e Fábio Jr. Renato Gaúcho descontou para o rubro-negro.