Léo fala em fazer história no Cruzeiro e deixa escapar titularidade de Raniel na final

Léo e Rueda participaram da coletiva no Mineirão na manhã desta terça-feira(26) (Foto: Agência i7)

O caminho para a grande final da Copa do Brasil ganhou um novo ponto nesta terça (26), pela manhã, já no palco da decisão. Representados pelo técnico Reinaldo Rueda e pelo zagueiro Léo, Cruzeiro e Flamengo participaram de um evento para promover a final, realizado pela CBF. O zagueiro celeste falou sobre a expectativa de poder marcar outra vez seu nome na história do time celeste.

“A motivação de todos nós é buscar esse título. O Cruzeiro está em busca de se tornar o recordista ao lado do Grêmio. Nosso objetivo é conquistar a vitória e, consequentemente, o título. É uma alegria e uma honra disputar mais uma final, fazer parte disso é uma motivação muito grande. Poder ter essa condição de marcar nosso nome na história do clube é uma alegria imensa”, disse Léo.

No clube desde 2010, Léo já entrou em campo por 271 compromissos. Presente nos bons e maus momentos, ele já levantou dois canecos do Campeonato Brasileiro e outros dois estaduais, mas ainda não tem o título da Copa do Brasil no currículo. O defensor acredita que ter outros jogadores com esse perfil é um diferencial a favor do Cruzeiro.

“Acredito que a questão de ter alguns jogadores simbólicos, que já passaram por várias decisões e situações dentro do clube, é importante para se ter referenciais positivos. São jogadores que têm títulos e muitas partidas com a camisa do Cruzeiro. Em um jogo como esse, podemos ajudar com a nossa experiência”, afirmou.

Léo é um dos mais experientes da final e um dos líderes do elenco celeste (Foto: Agência i7)

Léo também falou da importância do apoio da torcida celeste. Segundo o defensor, o torcedor é fundamental para empurrar o Cruzeiro na decisão. Todos os ingressos da final foram vendidos. “Esperamos uma torcida vibrante. No Maracanã, pudemos ouvir o barulho e ver a presença deles. Esperamos a mesma atitude e vibração que o torcedor transmite no Mineirão sempre. Queremos corresponder dentro de campo e torcemos para que isso se torne um ambiente positivo para nós”, externou o defensor cinco estrelas”, afirmou.

O zagueiro deixou escapar que o substituto de Rafael Sóbis no ataque para a finalíssima é o jovem Raniel. "O Rafael Sóbis é um bom jogador, experiente, decisivo, não vai estar participando. Vai estar participando o Raniel. Nosso grupo tem jogadores importantes para suprir essa ausência e o Raniel é um menino que vem passando confiança, cada vez mais evoluindo dentro do clube", finalizou o defensor.