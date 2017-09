Chegou a hora! Com sete títulos em campo, Cruzeiro e Flamengo decidem Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2017, a ser disputado no Estádio Mineirão, às 21h45 do dia 27 de setembro.

No gramado do Mineirão, muitas histórias já foram contadas ao longo dos 52 anos do Gigante da Pampulha. Inúmeras chuteiras eternizaram conquistas e glórias, mas também amargaram quedas emblemáticas. Contos e mais contos remontam os vários casos que o grande símbolo do futebol mineiro carrega, trajetória que receberá dois dos mais tradicionais brasões esportivos do país nesta quarta (27), às 21h45: os de Cruzeiro e Flamengo, que duelam pela final da Copa do Brasil.

Mineiros e cariocas voltam a se enfrentar na decisão do torneio nacional após 14 anos. Em 2003, a Raposa foi quem saiu feliz após bater o rubro-negro por 3 a 1 em casa (o jogo de ida terminou em 1 a 1 no Maracanã). Assim como no começo do século, a partida de ida da final de 2017, realizada no Rio, registrou um empate em 1 a 1 - gols de Lucas Paquetá para o Flamengo e Arrascaeta para o Cruzeiro.

Quem vai comandar o apito na grande decisão da Copa do Brasil será Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Danilo Ricardo Simon Manis. Luiz Flávio foi o árbitro da partida de volta da final de 2016, entre Grêmio e Atlético, do jogo de ida da decisão de 2015, entre Santos e Palmeiras, além de árbitro do duelo decisivo da final de 2014, entre Cruzeiro e Atlético-MG.

De olho no penta, Cruzeiro deposita todas as fichas de 2017 em final

Campeão em 1993, 1996, 2000 e 2003, o Cruzeiro quer voltar a vencer a Copa do Brasil para se igualar ao Grêmio como os maiores campeões do torneio nacional - o tricolor gaúcho tem cinco conquistas. O time mineiro vem disputando a competição desde a primeira fase, diferentemente do Flamengo, que entrou na oitavas.

Para esta final, o técnico Mano Menezes terá seu elenco praticamente completo em mãos. A única baixa por suspensão é a do atacante Rafael Sóbis, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo de ida da final e desfalca a Raposa nesta quarta. Se há ausências, também há retornos. O volante Lucas Romero, que era dúvida para a decisão, está se recuperado de um trauma no tornozelo. Inclusive, ele atuou contra o Atlético-GO no último domingo (24), pelo Brasileiro.

Com Sóbis suspenso, Raniel deve jogar (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O meia-atacante Alisson sofreu uma entorse no joelho no jogo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, e vinha se recuperando na Toca da Raposa. Nesta semana, o atleta se juntou à equipe para realizar os trabalhos em grupo e é uma das opções de Mano para esta quarta. Outro jogador que também voltou a ficar à disposição do técnico gaúcho foi o meia Élber.

Quem não pode atuar pela equipe mineira por questões burocráticas são os atacantes Rafael Marques e Sassá, o meia Messidoro e o zagueiro Digão, que chegaram depois do prazo de inscrições da competição. Tratando de lesão, seguem os zagueiros Dedé e Manoel, o volante Ariel Cabral e o atacante Judivan.

Depois de um empate no Maracanã, o papo decisivo chegou ao Mineirão. Diante de sua torcida majoritária, o Cruzeiro vai tentar usar o fator casa a seu favor. E não será qualquer ajuda. O Gigante da Pampulha estará completamente lotado, e há, inclusive, a expectativa de recorde de público pagante, que atualmente pertence a Brasil 1x7 Alemanha - na ocasião, 58.141 torcedores pagaram para assistirem ao duelo. O zagueiro Léo, do Cruzeiro, apostou na sua torcida.

“O torcedor vem confiante, incentivando e apoiando a equipe. Acredito que o torcedor vai lotar o Mineirão, fazer o seu papel, botar a equipe para cima e vibrar em cada lance. Dentro de campo as coisas são mais serenas, pensadas, como em questões táticas. Nós temos que ter mais razão. Mas, numa final, tem também a emoção, colocar o coração na ponta da chuteira. Espero que o nosso torcedor possa ser um ponto positivo no Mineirão”, comentou.

Torcida do Cruzeiro vai lotar o Mineirão (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Trajetória do Cruzeiro na Copa do Brasil

Fase Jogo de ida Jogo de volta PRIMEIRA FASE Volta Redonda 1x2 Cruzeiro - SEGUNDA FASE Cruzeiro 6x0 São Francisco-PA - TERCEIRA FASE Murici-AL 0x3 Cruzeiro Cruzeiro 2x0 Murici-AL QUARTA FASE São Paulo 0x2 Cruzeiro Cruzeiro 1x2 São Paulo OITAVAS DE FINAL Cruzeiro 1x0 Chapecoense Chapecoense 0x0 Cruzeiro QUARTAS DE FINAL Palmeiras 3x3 Cruzeiro Cruzeiro 1x1 Palmeiras SEMIFINAL Grêmio 1x0 Cruzeiro Cruzeiro 1 (3)x(2) 0 Grêmio FINAL Flamengo 1x1 Cruzeiro ?

Com retorno de Guerrero, Flamengo mira vitória em Minas Gerais

O Flamengo, que disputou a Libertadores de 2017, entrou na Copa do Brasil direto nas oitavas de final. O rubro-negro é tricampeão do torneio nacional com as conquistas de 1990, 2006 e 2013 e, se vencer o time mineiro, chegará aos mesmos quatro títulos da Raposa. Visitante nesta quarta, o clube carioca realizou um treino no Mineirão nessa terça (26), pela manhã.

Nos trabalhos, uma boa notícia para o torcedor flamenguista: o atacante Everton esteve em campo com os demais colegas de equipe e pode pintar no time titular de Reinaldo Rueda. O atleta vem se recuperando de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e chegou a ser dúvida para o confronto frente aos mineiros.

Guerrero está de volta ao Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

As novidades no ataque do Flamengo não param por aí. O peruano Paolo Guerrero é outro atleta que volta à equipe, mas, no caso dele, a ausência na partida de ida da final se deu por suspensão. Guerrero é o artilheiro dos cariocas na Copa do Brasil, com dois gols. O resto da lista de quem marcou para o rubro-negro tem Lucas Paquetá, Everton, Diego, Cuellar, Matheus Savio e Berrio, cada um com um tento.

Com o goleiro Diego Alves sem poder disputar a Copa do Brasil, a meta flamenguista seria de Thiago ou Alex Muralha na final, com o último atravessando um momento instável na carreira. No entanto, uma fratura no punho esquerdo de Thiago o tirou da lista de opções do técnico Reinaldo Rueda, que optará por Muralha nesta quarta. O arqueiro não vive um dos seus melhores momentos, mas terá a chance de resguardar a baliza rubro-negra.

Além de Diego, o zagueiro Rodolpho, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Geuvânio também não podem jogar a Copa do Brasil porque não chegaram a tempo de serem inscritos no torneio. Já Felipe Vizeu segue fora devido a um estiramento sofrido no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

O comando do Flamengo é do colombiano Reinaldo Rueda, que chegou à equipe no mês passado. Se vencer a Copa do Brasil, será o primeiro técnico estrangeiro a conquistar o torneio mata-mata. Rueda chegou ao time carioca para suceder Zé Ricardo, ao qual atribui ainda méritos do desempenho da equipe.

"Antes de tudo, saber que é o caminho que começou com Zé Ricardo, que tem muitos méritos nessa posição que o Flamengo tem agora. Queremos que a torcida do Flamengo possa comemorar isso. É muito gratificante. Penso que eu, como estrangeiro, sou um abençoado de chegar nesse momento e chegar numa fase dessa final. E disputar uma taça grande do futebol brasileiro", comentou.

Trajetória do Flamengo na Copa do Brasil

Fase Jogo de ida Jogo de volta OITAVAS DE FINAL Flamengo 0x0 Atlético-GO Atlético-GO 1x2 Flamengo QUARTAS DE FINAL Flamengo 2x0 Santos Santos 4x2 Flamengo SEMIFINAL Botafogo 0x0 Flamengo Flamengo 1x0 Botafogo FINAL Flamengo 1x0 Cruzeiro ?

Mineirão no clima...

Uma grande festa tem sido preparada para a noite da final da Copa do Brasil. Antes da bola rolar, os torcedores presentes no estádio assistirão a um show pirotécnico no anel superior do Gigante da Pampulha, além do espetáculo em volta do gramado do Mineirão.

Aos torcedores, serão distribuídos cerca de 11 mil escudos do Cruzeiro, 10 mil estrelas e 15 mil balões azuis e brancos. Além dos objetos, também haverá a estreia de um bandeirão com 3.000 m² e uma bandeira de 600 m².