Thiago Neves nega dois toques em pênalti decisivo: "Bola bateu na grama"

Thiago Neves bateu o pênalti decisivo (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Homem responsável por fazer a torcida cruzeirense explodir de felicidade na noite desta quarta-feira (28), o meia Thiago Neves negou que tenha havido irregularidade no momento da cobrança de pênalti que fez o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, no Mineirão.

Segundo a reclamação dos jogadores rubro-negros, o camisa 30 teria dado dois toques na bola no momento que chutou a redonda. Porém, em entrevista pós-título, o jogador descartou a possibilidade de a bola ter tocado em seu pé de apoio.

"A bola bateu na grama, não pegou no meu pé. Eu escorreguei, mas fazer o quê? Ele [o árbitro Luiz Flávio de Oliveira ] não podia voltar um pênalti desses", defendeu.

Assim como na semifinal, diante do Grêmio, Thiago Neves bateu o último pênalti nesta quarta-feira. O meia revelou que pediu para ficar responsável pela penalidade decisiva contra o Flamengo.

"Agradeço por momentos assim. É uma responsabilidade enorme, por todo o esforço, pelo Cruzeiro ter acreditado em mim. Pedi para bater o último de novo. Só agradeço a Deus", comemorou.

Este é quinto título de Copa do Brasil na história do Cruzeiro. O clube já havia levantando a taça em 1993, 1996, 2000 e 2003.