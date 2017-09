Raniel comemora título do Cruzeiro, mas lamenta lesão: "Era um sonho para mim"

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

A final da Copa do Brasil dessa quarta (27) pintou de azul e branco o panorama do futebol nacional. Após bater o Flamengo nos pênaltis, o Cruzeiro venceu o torneio nacional, alegria compartilhada por cada atleta da Raposa. No entanto, para um deles, a noite poderia ter sido ainda melhor. O atacante Raniel, de 21 anos, sentiu dores na parte posterior das duas coxas antes dos cinco minutos do primeiro tempo e teve que sair do jogo.

"É chato e triste para a gente que se prepara para um grande jogo como esse. Era um sonho para mim, participar desse jogo. Sonhei várias vezes comigo fazendo o gol do título. Mas infelizmente não deu. Deus sabe o que faz, e se ele não quis que continuasse no campo, é obra dele. Só tenho a agradecer pelo título e por essa equipe maravilhosa", comentou.

Raniel marcou um gol nesta edição da Copa do Brasil, tento que foi fundamental para a trajetória da Raposa. No jogo de ida das oitavas de final, o time mineiro venceu a Chapecoense por 1 a 0, com gol do camisa 36, e a partida de volta, na Arena Condá, terminou empatada em 0 a 0. No agregado, o avanço ficou na conta do jovem atacante. "Estou feliz pelo título, porque é muito importante para a minha carreira, para o clube, para a nossa equipe. Tenho certeza que foi o primeiro de muitos", afirmou.

O jogador cruzeirense ganhou a titularidade na grande decisão devido à ausência de Rafael Sóbis, titular da posição, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e cumpriu suspensão nessa quarta. Raniel chegou ao Cruzeiro este ano e vem mostrando muita personalidade na equipe celeste. Muitas vezes elogiado pelo técnico Mano Menezes, ainda passará por exames para que avaliações sejam feitas. No entanto, nesta noite, junta-se ao grupo campeão da Copa do Brasil para comemorar o título que ele mesmo ajudou a construir.