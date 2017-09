Em retorno de lesão, Fábio vence primeiro mata-mata como titular: "Não poderia imaginar"

Diante de um Mineirão com quase 60 mil pessoas, Cruzeiro venceu a Copa do Brasil (Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro)

Há 12 anos como titular da meta do Cruzeiro, o goleiro Fábio completou nessa quarta (27), contra o Flamengo, 736 jogos com a camisa celeste. Jogador que mais vezes atuou pela Raposa, o arqueiro ganhou, diante dos cariocas, seu primeiro título de torneio mata-mata na condição de titular do grupo. O goleiro do time mineiro analisou a conquista da equipe na qual se consagrou.

"Momento ímpar. Da forma que foi, com a campanha que tivemos, nem poderia imaginar que a final seria dessa forma. Tenho que agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar em campo vestindo a camisa do Cruzeiro", comentou.

+ Thiago Neves, sobre pênalti polêmico: "Eles vão reclamar, porque é o Flamengo"

+ Thiago Neves nega dois toques em pênalti decisivo: "Bola bateu na grama"

+ Raniel comemora título do Cruzeiro, mas lamenta lesão: "Era um sonho para mim"

No jogo desta quarta, o empate em 0 a 0 levou a decisão para os pênaltis, já que a partida de ida terminou em 1 a 1. Nas penalidades, o Cruzeiro converteu todas as suas cobranças, com Henrique, Léo, Diogo Barbosa, Hudson e Thiago Neves. Já o Flamengo perdeu uma, com o meio Diego Ribas, justamente por uma grande defesa de Fábio. O goleiro ainda defendeu pênalti de Luan na semi, contra o Grêmio, tendo sido fundamental na trajetória celeste.

O título da Copa do Brasil para Fábio aconteceu em um ano atípico do goleiro. Em 2016, ele sofreu uma lesão que o tirou dos gramados até esta temporada, voltando a atuar em abril, contra o Democrata, pelo Campeonato Mineiro. O retorno do camisa 1 à titularidade aconteceu de fato contra o São Paulo, pela rodada inicial do Campeonato Brasileiro, em maio.

Fábio afirmou que o tempo em que ficou parado o fez crescer. "Tenho que agradecer ao torcedor pelo incentivo, pela dedicação, fazendo a festa bonita que fez. Super feliz pelo título. Deus autorizou que a lesão acontecesse para que eu pudesse crescer em todos os aspectos da minha vida. Deus me deu a oportunidade de mostrar mais uma vez o meu potencial. Não poderia imaginar que ia voltar dessa forma", apontou.

Fábio e seus colegas de Cruzeiro terão folga nesta quinta (28). A reapresentação do clube acontece na sexta, com a equipe já iniciando os trabalhos em preparação para o duelo frente ao Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo.