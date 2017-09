Cruzeiro domina a Seleção VAVEL da Copa do Brasil 2017

Foto: Pedro Vilela/Getty Images

A Copa do Brasil 2017 finalmente chegou ao seu fim. Campeão, o Cruzeiro comemora o penta após superar o Flamengo nos pênaltis, dentro do Mineirão. E como já é tradição na VAVEL Brasil, nossa redação elegeu os craques e a seleção do campeonato!

O Cruzeiro foi o clube com maior número de indicados. São cinco em nossa lista: Fábio, Diogo Barbosa, Henrique, Thiago Neves e Alisson. O título ficou em boas mãos e a seleção está recheada de jogadores celestes.

O vice-campeão Flamengo conta com três nomes: Pará, Juan e Guerrero; mesmo número do Grêmio que conta com Geromel, Arthur e Luan. O Botafogo fecha a lista com o treinador Jair Ventura.

A Seleção VAVEL da Copa do Brasil 2017 está formada com: Fábio; Pará, Geromel, Juan, Diogo Barbosa; Henrique, Arthur, Thiago Neves, Luan, Alisson e Guerrero. Técnico: Jair Ventura