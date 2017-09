Classificado para a Libertadores de 2018, Cruzeiro é o 15º a garantir vaga na competição continental

Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro

Em 2018, a principal competição interclubes do futebol sul-americano terá o Cruzeiro novamente. Campeã da Copa do Brasil de 2017, a Raposa é a primeira equipe brasileira a conquistar vaga na Copa Libertadores do ano que vem, torneio que já tem outros 14 times garantidos em sua próxima edição.

A Argentina é o país com mais representantes até então. Além do Boca Juniors, campeão nacional, River Plate, Estudiantes, Racing e Banfield estarão na Libertadores. Em ordem, após o Boca, essas equipes ocuparam da segunda à quinta colocação do principal torneio do país vizinho.

Na Bolívia, o The Strongest, campeão da Apertura 2017, e também o Bolívar, estão entre os garantidos na Libertadores de 2018. No Peru, Melgar e Alianza Lima cavaram suas vagas do torneio continental. Já o único representante do Chile até então é a Universidad de Chile.

Quanto à Colômbia, apenas Atlético Nacional já se garantiu, com o Libertad indo pelo mesmo caminho no Paraguai. A Venezuela tem, até então, o Monagas, enquanto o Delfin é o representante do Equador. No Brasil, apenas o Cruzeiro.

A equipe mineira entrará direto na fase de grupos da competição continental. Atualmente, ocupa a quinta posição da tabela do Campeonato Brasileiro, e, se terminar o Brasileirão entre os seis primeiros colocados, força um G-7.