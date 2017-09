Mano confirma força máxima contra Corinthians, mas reitera ausências de Robinho e Raniel

Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil de 2017 contra o Flamengo nesta semana e já levou uma nova taça para a sua galeria, mas a temporada ainda não acabou. No Campeonato Brasileiro, o clube é o quinto colocado e tem pela frente um adversário muito difícil: o líder Corinthians. O time mineiro recebe o Timão no próximo domingo (1º), às 16h, no estádio Mineirão, e vai com força máxima.

Bem, pelo menos foi o que o técnico Mano Menezes apontou nesta sexta (29), em entrevista coletiva na Toca da Raposa. O comandante da Raposa, quando questionado se já tinha um esboço do time que entrará em campo no domingo, deu a entender que não poupará. O gaúcho, no entanto, confirmou as ausências de Raniel e Robinho.

"Todo mundo vai estar no jogo sim. Certamente às exceções de Robinho e Raniel, que não terão condições de jogar os próximos jogos. Ainda não sabemos por quanto tempo, o departamento médico vai passar para vocês. Mas os outros jogadores vão estar no jogo", disse.

O atacante Raniel começou entre os titulares na decisão da Copa do Brasil, na última quarta (27), mas, ao três minutos, sentiu dores nas partes posteriores das duas coxas e foi substituído. Já Robinho, que também iniciou em os 11 na final, saiu no intervalo para dar lugar a Rafinha após sentir incômodos musculares.

O Cruzeiro está a quatro pontos do Santos, vice-líder, e a 14 do Corinthians. Apesar de ver o Timão disparar na ponta do Brasileirão, Mano afirmou que a Raposa precisa garantir seus pontos e ultrapassar os adversários mais próximos. O caminho para isso? Pensar adversário a adversário, e o próximo é o de melhor campanha na competição.

"Nós estamos preocupados com a nossa situação. Estamos em quinto, nos aproximamos bastante do quarto, do terceiro e até do segundo. É a nossa turma, é a turma que temos de ultrapassar agora. Todos os jogos serão importantes para isso. E nosso adversário é o Corinthians", comentou.

Renovação nas mãos do novo presidente

O vínculo de Mano Menezes com o Cruzeiro vai até o fim de 2017, e a renovação do comandante celeste já começa a ser tomada como pauta. No entanto, a extensão do contrato do treinador com a Raposa está condicionada ao novo presidente do clube, que será eleito na próxima segunda (2).

De um lado, o candidato da situação, Wagner Pires de Sá, que é apoiado pelo atual presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares; do outro, o da oposição, Sérgio Santos Rodrigues, que tem o apoio de Zezé Perrella, ex-presidente do clube. A Mano, resta aguardar.

"Penso que tudo o que vai acontecer no Cruzeiro passa pela eleição do novo presidente, que está prevista para a semana que vem. Ele é quem vai decidir. Meu contrato vai até o fim do ano, e o novo presidente vai decidir com quem ele quer trabalhar", afirmou.