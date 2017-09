Após título da Copa do Brasil, Henrique enaltece Cruzeiro: "Vamos brigar lá em cima sempre"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

No Cruzeiro desde 2008, Henrique está perto de completar 400 jogos com a camisa celeste. O jogador está a seis partidas de integrar um grupo seleto de apenas 16 jogadores que já atingirem essa marca. O volante acumula seis títulos pelo clube: a Copa do Brasil 2017, o Brasileirão de 2013 o de 2014, além de três Campeonatos Mineiros (2009, 2011 e 2014).

Nesta temporada, o Cruzeiro começou abaixo do nível esperado. Perdeu o título do estadual para o rival Atlético-MG e foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana diante do Nacional-PAR. No segundo semestre, o cenário mudou completamente. A recuperação no returno do Campeonato Brasileiro e o título da Copa do Brasil sobre o Flamengo levantaram os ânimos do torcedor celeste. Apesar do objetivo alcançado, Henrique mantém os pés no chão e alerta para a necessidade do Cruzeiro seguir forte no Brasileirão.

“Nós temos que continuar o mesmo trabalho. Copa do Brasil já passou, vai ser lembrada por ser uma conquista, mas não podemos baixar a guarda no Campeonato Brasileiro. Sabemos o quanto é difícil a responsabilidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Precisamos seguir firmes, vencer os jogos e trabalhar para disputar em cima. Queremos crescer na competição para ganhar ânimo e ter confiança”, disse.

Com a vitória sobre o Atlético-GO, a Raposa está em quinto lugar na tabela, com 40 pontos. Apesar da diferença de 14 pontos para o líder Corinthians, Henrique vislumbra a possibilidade de lutar pelo segundo lugar da competição. “O objetivo é o que falei: é brigar lá em cima sempre. Claro que estando a 14 pontos do líder, a dificuldade é grande. Você precisa somar os 14 pontos e eles têm que deixar de somar. O que temos de fazer é seguir brigando lá em cima, o mais próximo que conseguirmos. Nesses jogos seguintes vamos ver qual será a nossa briga na competição”, concluiu.

Citado pelo atleta, o próximo adversário celeste é o líder Corinthians. O duelo acontecerá no próximo domingo (1º), às 16h, no Mineirão.