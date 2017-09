Recuperação de Dedé não avança, e zagueiro passará por nova cirurgia: "Triste, mas confiante"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O zagueiro Dedé, que defende o Cruzeiro, será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo neste sábado (30), no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O próprio clube informou nessa sexta sobre o procedimento pelo qual o defensor vai passar. O local da cirurgia apresenta um edema ósseo ligado a uma lesão na cartilagem.

A cirurgia de Dedé será feita pelo médico Sérgio Freire Júnior, do Cruzeiro. De acordo com o clube, a recuperação do zagueiro não vinha caminhando da forma esperada, alcançando os objetivos almejados, o que culminou na decisão de realizar um novo procedimento. Por meio de sua conta no Instagram, Dedé agradeceu ao apoio do time mineiro, dos torcedores e de outros clubes do país.

"Acredito em Deus e sei que tudo que acontece em nossas vidas, seja de bom ou de ruim, tem um propósito. Triste, mas confiante e buscando otimismo e força na família, nos amigos e em tudo de bom que está em minha volta. Mais uma vez, agradeço ao apoio do Cruzeiro e dos torcedores do clube e de clubes de todo o Brasil.

Vou passar por uma artroscopia, que é um procedimento simples, no meu joelho que ainda não foi operado, e já deu tudo certo!! No início do ano, se Deus permitir, estarei de volta para continuar minha caminhada de conquistas pelo Cruzeiro", escreveu.

Foto: Reprodução/Instagram

As últimas temporadas de Dedé não têm sido nem de perto como o atleta esperava. Desde 2014, sucessivas lesões têm atrapalhado a carreira do defensor, que tem vivido anos instáveis. Após o bicampeonato da Raposa, ele sofreu uma lesão no joelho direito e ficou todo o ano de 2015 sem jogar. Voltou em 2016, mas precisou se afastar ainda em fevereiro.

Em 2017, Dedé retornou aos gramados, mas, por forçar muito o joelho esquerdo em detrimento de tudo o que passou com os problemas no direito, lesionou-o. Agora, o zagueiro da Raposa busca se recuperar, tendo participado de apenas sete jogos do clube na temporada. A última vez que Dedé esteve em campo em 2017 foi no dia 28 de maio, contra o Santos. Como o próprio defensor disse em seu post, o retorno deve acontecer só no ano que vem.