Raniel tem lesão constatada nas duas coxas e só volta a atuar pelo Cruzeiro em 2018

Semana de altos e baixos para o jovem Raniel, do Cruzeiro. Após título da Copa do Brasil, conquistado na última quarta-feira (27), diante do Flamengo, o atacante passou por exames médicos que confirmaram, neste sábado (30), uma lesão incomum. O atleta lesionou o músculo posterior das duas coxas. Com isso, ele vai precisar de dois meses para se recuperar e só volta aos gramados em 2018.

Raniel sentiu dores pouco depois do apito inicial da grande final. Imediatamente, ele foi atendido e substituído por Arrascaeta. No banco de reservas da Raposa, o fato de o tratamento com gelo ser aplicado nas duas coxas chamou atenção, pois não é algo comum no futebol. Após a partida, o jogador falou com a imprensa e, apesar da alegria pelo título, não escondeu a decepção por não ter atuado.

"É chato e triste para a gente que se prepara para um grande jogo como esse. Era um sonho para mim, participar desse jogo. Sonhei várias vezes comigo fazendo o gol do título. Mas infelizmente não deu. Deus sabe o que faz, e se ele não quis que continuasse no campo, é obra dele. Só tenho a agradecer pelo título e por essa equipe maravilhosa", disse.

Mais uma vez, as seguidas lesões no elenco celeste tiram opções importantes no leque de Mano Menezes. A baixa de Raniel vem logo no momento onde ele se firmava como uma das opções mais utilizadas pelo treinador. Substituto natural de Rafael Sóbis no ataque, ele esteve em campo em 23 jogos, nesta temporada, e marcou quatro gols.

Além do atacante, o departamento médico da Raposa tem outras preocupações. Na manhã deste sábado, o zagueiro Dedé passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, devido a um edema ósseo associado a uma lesão na cartilagem. O defensor, assim como Raniel, só volta a atuar em 2018.

Robinho, que foi substituído no intervalo da final, reclamando de um incômodo muscular, ainda não teve a causa constatada. Certo é que o meia não joga neste domingo (1º), quando o Cruzeiro enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão. Raposa e Timão duelam no estádio Mineirão, às 16h, pela 26ª rodada da competição.