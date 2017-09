Com título da Copa do Brasil em mãos, Cruzeiro volta atenções ao Brasileirão e recebe Corinthians

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h do dia 1º de outubro.

O Cruzeiro vinha dividindo sua concentração entre muitas competições ao longo da temporada. Ficaram pelo caminho a Copa Sul-Americana e a Primeira Liga, além do Campeonato Mineiro, no qual a Raposa perdeu na decisão. Diferentemente do fracasso nesses torneios, a equipe chegou ao êxito na Copa do Brasil, conquistando-a nesta semana. Agora, nenhum outro campeonato está na pauta do time celeste em 2017 além do Brasileirão, pelo qual os mineiros recebem o Corinthians neste domingo (1º), às 16h, no Mineirão.

Ainda em êxtase pelo título diante do Flamengo, o Cruzeiro terá uma missão difícil contra o Timão. Os paulistas ocupam a primeira posição da tabela, com 54 pontos, 14 a mais que o Santos, vice. A Raposa, por sua vez, é a quinta colocada, com 40 pontos, estando dentro da zona de classificação para a Libertadores. Mas, como a conquista da Copa do Brasil já lhe deu acesso direto ao torneio continental, se o time mineiro terminar o Brasileirão entre os seis primeiros, força um G-7.

Se o Cruzeiro vem de título na Copa do Brasil, na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Atlético-GO por 2 a 1. No caso do Corinthians, o último resultado da equipe no Brasileirão foi o empate em 1 a 1 com o rival São Paulo. No primeiro turno, os paulistas bateram os mineiros por 1 a 0 em casa, com gol de Balbuena, em um dos jogos mais complicados para o Timão na avaliação de seu técnico, Fábio Carille.

Quem apita o duelo entre Cruzeiro e Corinthians, pela 26ª rodada do Brasileirão é o paranaense Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).

Ainda de ressaca do título na Copa do Brasil, Cruzeiro quer manter boa fase no returno

A fase do Cruzeiro é muito boa. A equipe chegou a viver momentos tensos em 2017, mas, agora, certa tranquilidade tem pairado pela Toca da Raposa, principalmente após a conquista da Copa do Brasil. Além de campeão do torneio mata-mata e com vaga garantida na Libertadores de 2018, o time está a quatro pontos do vice-líder do Brasileirão e tem a segunda melhor campanha do returno.

Apenas o Botafogo, com 15 pontos em 18 disputados, foi melhor que o Cruzeiro nesta segunda metade do campeonato. O time comandado por Mano Menezes levou 13 dos 18 que jogou, um aproveitamento de pouco mais de 72% no segundo turno. Para o jogo contra o Timão, Mano já adiantou que levará o que tiver de melhor, ou seja, força máxima em casa. No entanto, algumas baixas são certas.

Apesar de lesão na final, Raniel fez parte da trajetória vitoriosa da Raposa na Copa do Brasil (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

O atacante Raniel, que deixou o campo na decisão contra o Flamengo ainda aos cinco minutos de jogo, sofreu uma lesão muscular na parte posterior das duas coxas. Com uma estimativa de dois meses de recuperação, o jovem atleta não deve mais atuar em 2018, por isso, está fora do duelo deste domingo.

Outra baixa é o meia Robinho. Ele foi substituído no intervalo da decisão da Copa do Brasil por Rafinha, depois de acusar uma incômodo na parte posterior da coxa. Ele ainda será avaliado, mas é certo que não joga contra o Corinthians. O atacante Sassá, que não jogou a Copa do Brasil, segue se recuperando de dores no joelho.

Com o Timão disparado na ponta, o Cruzeiro vê com mais proximidade o Santos, vice-líder. Apenas quatro pontos separam a Raposa, quinta colocada, do time santista, e por isso, a briga do time mineiro no Brasileirão segue firme. O técnico Mano Menezes analisou a situação da sua equipe na competição e cravou que seus comandados não vão baixar a guarda.

“Estamos em quinto, nos aproximamos bastante do quarto, do terceiro e até do segundo colocados. É nossa turma. É a turma que temos de trabalhar para ultrapassar. Nosso próximo adversário é nada mais, nada menos, que o Corinthians”, disse.

Contra o Corinthians, o Cruzeiro deve começar com: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson (Romero), Rafinha, Alisson (Arrascaeta) e Thiago Neves; Rafael Sobis.

Com desfalque de seu artilheiro, Corinthians quer jogar 'água no chopp' do Cruzeiro

Neste segundo semestre, o Corinthians ainda não conseguiu repetir as boas atuações do primeiro, que o levaram à ponta da tabela. No entanto, o Timão conseguiu uma 'gordurinha' e tanto para queimar, apesar de um segundo turno até então com dua vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe paulista tem apenas a 15ª campanha desta derradeira metade da competição.

Kazim será titular contra o Cruzeiro, no lugar de Jô (Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

Para o jogo no Mineirão, o time paulista não terá o seu artilheiro absoluto. Diagnosticado com uma contratura na panturrilha esquerda, o atacante Jô, que já marcou 13 gols para a equipe neste Brasileirão, não atuará. O atleta do Timão tinha ficado de fora de apenas uma partida do Corinthians dentre as 25 realizadas pela equipe na competição, que foi contra o Atlético-GO. Agora, não enfrenta a Raposa. Para o seu lugar, o técnico Fábio Carille vai escalar Kazim.

Com uma pubalgia, Léo Santos segue de fora, assim como Paulo Roberto, Danilo e Vilson, que estão em processo de recuperação e transição. A lista de pendurados do Timão é extensa, e quem precisa estar atento para não desfalcar a equipe no jogo contra o Coritiba, na outra rodada, são o goleiro Cássio, o lateral Fagner, o zagueiro Pablo, os meias Rodriguinho, Jadson e o atacante Romero.

O zagueiro Pablo está pendurado, mas seu segundo cartão amarelo, que o deixou nessa condição, foi recebido no início de julho, contra a Ponte Preta. O defensor está há cinco jogos sem cometer falta, sequência que ele mesmo enalteceu. "É um fator importante para mim, que soube há pouco tempo. Fico feliz com esses números, um zagueiro ficar sem fazer faltas já é difícil durante um jogo, imagine cinco. E jogos decisivos. Fico feliz, e vou trabalhar forte para manter essa regularidade", comentou.

O Corinthians deve ir a campo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Kazim.