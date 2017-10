Cruzeiro x Corinthians ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Bom dia, boa tarde, aos amigos que irão acompanhar por aqui as emoções entre Cruzeiro x Corinthians ao vivo em partida válida pela 26º rodada Campeonato Brasileiro.

No Mineirão as duas equipes vão na busca pelos três pontos, o quinto colocado Cruzeiro terá a sua frente o líder do campeonato Corinthians. A Raposa vem empolgada, após levantar a quinta taça da Copa do Brasil, na ultima quarta-feira, no mesmo Mineirão contra o Flamengo.

O Timão precisa da vitória para resgatar os 10 pontos de vantagem para o vice-líder, Santos. Já o Cruzeiro, primeiro brasileiro garantido na Libertadores 2018, vai em busca da vitória para se manter no grupo de cima do Brasileirão.

A equipe de arbitragem será do Paraná: Árbitro: Rodolpho Toski Marques - PR (FIFA). Auxiliares:1 Bruno Boschilia - PR (FIFA), 2 Victor Hugo Imazu dos Santos - PR (CBF). Quarto Árbitro: Rafael Trombeta - PR (CBF). Árbitro Assistente Adicional (árbitro de linha): 1 Paulo Roberto Alves Junior - PR (CBF), 2 Fabio Filipus - PR (CBF).

No primeiro turno, na Arena Corinthians, o Timão venceu o time de Mano Menezes por 1 a 0 com direito a polêmicas. O zagueiro Balbuena marcou para o Corinthians, mas foi a Raposa quem mais criou oportunidades. A equipe mineira reclamou de um penalti não marcado em Abila - negociado com futebol argentino - onde Pablo puxou o centro avante em bola erguida na área.

Histórico do confronto: em 59 partidas pelo Brasileirão, foram 24 vitórias Alvinegras, 20 vitórias do Cruzeiro e 15 empates. São 63 gols do Corinthians e 54 do time mineiro.

O Cruzeiro não poderá contar com os desfalques: Dedé, Ariel Cabral, Judivan, Raniel, Robinho e Sassá (lesionados). E precisará ficar ligado com os pendurados: John Lennon, Henrique, Murilo e Romero.

Já o Timão não terá seu principal artilheiro na temporada, Jô. Os desfalques do Corinthians são: Jô (contratura na panturrilha esquerda), Léo Santos (pubalgia), Paulo Roberto, Danilo e Vilson (em transição física após lesões). Os atletas Cássio, Fagner, Rodriguinho, Pablo, Jadson e Romero devem ficar atentos para não levar o terceiro amarelo.

A provável escalação do time de Mano Menezes deve ser: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson (Lucas Romero), Rafinha, Alisson e Thiago Neves; Rafael Sobis.

Já o time comandado por Fábio Carille terá como titulares: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Kazim.

Balbuena e Abila os principais nomes da partida no primeiro turno. Foto: (Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Apesar de ter batido o recorde de público no novo Mineirão, mais de 61 mil pessoas presentes na final da Copa do Brasil - superando o fatídico 7x1 - a Raposa não tem uma boa média de público no Brasileirão, mandando seus jogos para 14 mil torcedores em média e ficando em sexto do ranking dos clubes do Brasil. Quem lidera no quesito média de público é justamente o adversário deste domingo, Corinthians, com média superior à 33 mil torcedores.