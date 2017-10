Sem três titulares, Cruzeiro divulga relacionados para jogo contra Corinthians

Equipe celeste festeja título da Copa do Brasil (Foto: Cristiane Mattos/Cruzeiro)

Título da Copa do Brasil garantido e um novo foco: se manter entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vira a chave depois de conquista épica no mata-mata, e encara neste domingo (1º), o líder do Brasileirão, o Corinthians, no Mineirão, às 16h.

Sem Hudson poupado, Robinho se queixando de dores musculares e Raniel lesionado, mas com os retornos de Rafael Marques e Digão, que não puderam atuar diante do Flamengo por força contratual e Lucas Silva voltando de suspensão, cumprida diante do Atlético/GO, a comissão técnica celeste relacionou 22 atletas para o confronto da rodada 26 do certame nacional.

O provável time deve contar com Fábio, Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Romero (Lucas Silva), Rafinha, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis (Arrascaeta).

Se vencer, a Raposa encosta nos líderes da competição, chegando aos 43 pontos, na quinta posição, com 11 a menos que o seu adversário da vez.

Veja os relacionados

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Lateral-direito: Ezequiel

Zagueiros: Digão, Léo, Manoel e Murilo

Laterais-esquerdos: Bryan e Diogo Barbosa

Meio-campistas: De Arrascaeta, Elber, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Marques e Rafael Sóbis