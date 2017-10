Cruzeiro abre placar, mas sofre empate do Corinthians no fim em primeiro jogo após título

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 26ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, DISPUTADA NO MINEIRÃO - BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.

Neste domingo (1º), o Cruzeiro, ainda comemorando o título da Copa do Brasil, recebeu o Corinthians no Mineirão, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa inaugurou o marcador com Rafinha ainda no primeiro tempo, mas o Timão buscou o empate com Clayson, em cobrança de pênalti, na reta final do jogo.

Novamente uma partida do Brasileirão teve erro de arbitragem. No começo da etapa final, o Corinthians chegou a balançar as redes com o zagueiro Balbuena. No entanto, equivocadamente, o árbitro auxilar anotou impedimento do zagueiro.

Com o empate no Mineirão, o Corinthians, líder do campeonato, com 55 pontos, viu a vantagem na liderança diminuir para oito pontos em relação ao Santos, segundo colocado, com 47. No início da rodada, o Timão tinha dez pontos de vantagem sobre o rival paulista. O Cruzeiro, por sua vez, permanece no sexto lugar, agora com 41 pontos somados.

O próximo desafio do Timão será diante do Coritiba, no dia 11 de outubro, na Arena Corinthians. No mesmo dia, o Cruzeiro enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre.

Em confronto equilibrado, Cruzeiro mostra eficiência e marca com Rafinha

Como vem acontecendo de forma recorrente desde o início do segundo turno, o Cruzeiro não se mostrou muito disposto em atacar e sufocar o Corinthians. Sabendo da competência dos contra-ataques alvinegros, o treinador Mano Menezes apostou em deixar o Timão jogar, e foi o Corinthians quem propôs mais as jogadas ofensivas do que os donos da casa, porém sem muita eficácia.

O Corinthians atacava mas não acertava o último passe para poder levar perigo ao goleiro Fábio. E foi em um contra-ataque do time mineiro que veio o gol que abriu o placar. Aos 19 minutos, depois de uma boa triangulação entre Thiago Neves, Alisson e Diego Barbosa, o lateral cruzeirense descolou um cruzamento na medida para o pequenino Rafinha chegar e cabecear livre na área, após bobeira defensiva do lateral Guilherme Arana. Com um golpe seco, Cássio ainda tocou na bola mas não conseguiu evitar o gol do time mineiro.

Mesmo em desvantagem, o Corinthians manteve a sua postura em atacar, mas definitivamente era inofensivo contra o Cruzeiro, e sequer levava perigo de gol ao goleiro Fábio. Facilmente neutralizado pela forte marcação implantada por Mano Menezes, o Alvinegro só foi assustar o arqueiro celeste no final da primeira etapa, após finalização do volante Gabriel.

Arbitragem anula gol legal, mas Timão empata no fim

O Corinthians voltou do intervalo com uma alteração. Jadson deu lugar a Marquinhos Gabriel e, de fato, o time melhorou em questões criativas. Antes, apesar de atacar, não criava jogadas envolventes. Após a substituição, a qualidade dos passes melhoraram e o Timão passou a criar mais oportunidades de gol.

Logo aos quatro minutos, após cobrança de falta de Maycon, o zagueiro Balbuena venceu os zagueiros cruzeirenses e mandou a bola no ângulo direito do goleiro Fábio. Erradamente, o auxiliar assinalou impedimento do defensor, já que o zagueiro Léo dava plenas condições para a validade do lance.Após a polêmica, o Corinthians seguiu focado em busca do empate. Com toques mais envolventes, Rodriguinho tabelou com Kazim e finalizou para grande defesa de Fábio.

Percebendo o domínio corinthiano na partida, Fábio Carille sacou o volante Gabriel e promoveu a entrada do atacante Clayson. A mexida surtiu efeito. Aos 39 minutos, o Timão chegou ao seu objetivo. Após cabeceio de Kazim, o zagueiro Murilo colocou a mão na bola. O árbitro não teve dúvidas em marcar a penalidade, que foi convertida por Clayson. O atacante já havia brilhado na rodada anterior quando fez o gol salvador contra o rival São Paulo.

Eufórico com o empate, Fábio Carille ainda orientou a sua equipe afim de tentar ir em busca da virada. O volante Maycon deu lugar a Camacho, mas o placar permaneceu inalterado.