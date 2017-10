Mesmo jogando em casa, Mano considera como justo empate com Corinthians

Mano Menezes gostou do que viu no empate diante do líder da competição (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Em entrevista coletiva, após o empate em 1 a 1 diante do líder Corinthians neste domingo (1°), no Mineirão, Mano Menezes considerou normal o resultado. O treinador enalteceu a entrega dos jogadores do Cruzeiro, que tiveram um jogo bastante desgastante na última quarta-feira, quando se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil.

“Resultado justo pelo que jogaram as duas equipes. No fim do primeiro tempo sofremos bastante, não era questão física, mas tática. Na segunda parte do jogo, seria natural que sofressemos com desgaste, tanto que eu coloquei um terceiro jogador de contenção, coisa que não fazia há bastante tempo”, afirmou.

Segundo seu comandante, a Raposa enfrentou de igual para igual o líder do Campeonato Brasileiro, que ficou a semana inteira se preparando para o confronto, e considerou o resultado justo. “Quando sofremos o gol, não estávamos mais sendo assediados com o volume tão grande de jogo do Corinthians. Mas sofremos o gol e estabeleceu uma justiça. Seria natural que a gente sofresse com o desgaste na segunda parte do jogo, tanto que coloquei um terceiro jogador de meio-campo de contenção, coisa eu não tenho feito há bastante tempo, mas hoje era necessário”, disse o treinador.

Mano durante o jogo deste domingo, diante do Corinthians (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Questionado sobre a possibilidade de o Cruzeiro conquistar o título do campeonato, o técnico Mano Menezes foi enfático. O comandante afirma que o time vai brigar na parte de cima da tabela, mas evita criar qualquer tipo de expectativa em relação a conquista.

“O Cruzeiro não tem que pensar no Corinthians, que já é virtualmente campeão brasileiro. Somos inteligentes e não vamos criar um objetivo quase que inalcançável, para chegarmos no final da temporada, e dizer que estamos terminando o ano de forma frustrada. Vamos brigar pelo grupo de segundo lugar para baixo. Temos que aproveitarmos o momento para terminar o Brasileiro da melhor maneira possível”, explica.

Com o resultado diante a equipe paulista, o time celeste chegou ao sexto jogo sem derrota a competição. O time comandado pelo técnico Mano Menezes tem a segunda melhor campanha do returno, com 14 pontos em sete jogos, um a menos que o Botafogo.