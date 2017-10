Acompanhe a eleição presidencial do Cruzeiro ao vivo

Torcedor, a eleição começa às 15h, e você vai acompanhar tudo conosco. Até logo!

NO COMANDO!

O atual presidente do Cruzeiro é Gilvan de Pinho Tavares, que está no cargo desde 2012. Após dois mandatos consecutivos, Gilvan deixa a presidência do clube mineiro com quatro títulos conquistados:



- Campeonato Brasileiro (2013 e 2014)

- Copa do Brasil de 2017

- Campeonato Mineiro de 2014

MANDATO!

O novo presidente do Cruzeiro será eleito para o triênio 2018/2020, com possibilidade de ser reeleito para mais um mandato.

QUEM VOTA?

Quem vai eleger o novo presidente do Cruzeiro será o Conselho Deliberativo do clube, composto por 465 conselheiros.

ONDE?

A eleição acontecerá no Salão Nobre do Parque Esportivo do Barro Preto, com começo previsto para 15h.

Sérgio Santos Rodrigues é o candidato da oposição (Foto: Foto: Ricardo Barbosa/ALMG)

Além de superintendente de futebol profissional, foi superintendente de negócios internacionais. Antes, Sérgio ocupou o cargo de superintendente de gestão estratégica e de assessor jurídico da presidência. Se outrora esteve ao lado de Gilvan de Pinho no Cruzeiro, agora, em sua campanha, é o candidato da oposição, apoiado por Zezé Perrella.

SÉRGIO SANTOS RODRIGUES - candidato da oposição

Pela chapa "Tríplice Coroa", Sérgio Santos Rodrigues, de 35 anos, esteve até este ano no cargo de superintendente de futebol profissional do Cruzeiro. Com ele, candidataram-se à vice-presidência Giovanni Baroni e Marco Túlio Miranda. Sérgio é filho de Joaquim Herculano Rodrigues, conselheiro nato do clube, e está envolvido com cargos na Raposa desde 2009.

Wagner Pires de Sá (centro) é o candidato da situação (Foto: Divulgação)

Desde a década de 90, Wágner é conselheiro nato do Cruzeiro. Foi, também, presidente do Conselho Fiscal do clube mineiro quando Zezé e Alvimar Perrela presidiram o Cruzeiro. Se, há anos, os irmãos Perrella estiveram trabalhando ao lado de Wagner, agora, na campanha de 2017, Zezé é o principal nome de apoio a Sérgio Santos, 'rival' de Wagner na eleição presidencial da Raposa.

WÁGNER PIRES DE SÁ - candidato da situação

Apoiado pelo atual presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, Wagner Pires de Sá, de 76 anos, tem como vice-presidentes Hermínio Lemos e Ronaldo Grana. Sócio-proprietário de uma empresa de carbonato de cálcio em Arcos (MG), ele foi diretor de planejamento do clube celeste quando a instituição era presidida por Benito Masci (1985-1990).

Duas chapas concorrem à presidência do Cruzeiro: "União - Pelo Cruzeiro, Tudo", personificada no candidato Wagner Pires de Sá, e "Tríplice Coroa”, encabeçada pelo candidato Sérgio Santos Rodrigues.

Bom dia, torcedor! Após o empate com o Corinthians em 1 a 1, nesse domingo (1º), a equipe do Cruzeiro só se reapresenta quarta. No entanto, nos bastidores da Raposa, nada de folga: nesta segunda (2), o clube decide seu próximo presidente. A VAVEL Brasil vai acompanhar a eleição do novo cartola celeste, e você segue conosco!