A meses de entregar o cargo, Gilvan revela sondagem a Goulart: "Temos feito contato"

Goulart passou pelo Cruzeiro em 2013 e 2014 (Foto: Washington Alves/Getty Images)

O Cruzeiro garantiu vaga para a Libertadores de 2018 com a conquista da Copa do Brasil. Certamente, de olho na competição continental, a Raposa buscará nomes para seu elenco, e um velho conhecido pode seu pauta no clube mineiro: Ricardo Goulart. Quem citou uma possível volta do atacante ao clube celeste foi o presidente da instituição, Gilvan de Pinho Tavares.

O atual mandatário da Raposa citou isso em meio ao processo que vai eleger o seu sucessor. Nesta segunda-feira (2), estão acontecendo as eleições para o próximo presidente do Cruzeiro, cartola que assumirá no lugar de Gilvan a partir do ano que vem. Gilvan apoia o candidato Wágner Pires de Sá e, questionado sobre uma possível vinda de Goulart, foi enfático.

"Ricardo Goulart gostou muito de trabalhar com a gente, na minha gestão. Saiu daqui para a China com um contrato extraordinário. [Ele] é hoje considerado o melhor jogador do Brasil jogando na China, talvez o melhor jogador do futebol brasileiro. Prorrogaram o contrato dele não tem muito tempo, mas a gente tem feito contato, porque ele participa dessas conquistas do Cruzeiro", comentou.

Gilvan apoia o candidato Wágner Pires de Sá (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Ricardo Goulart foi contratado pelo Cruzeiro em 2013, vindo do Goiás, e foi bicampeão brasileiro com a equipe mineira. Saiu no fim de 2014 após realizar 99 partidas com o time e marcar 34 gols. Sua passagem pela Raposa o coloca como um dos principais nomes na visão do torcedor celeste para retornar ao clube, toda vez que a janela de transferências é aberta.

Goulart fez história no Cruzeiro em sua curta passagem (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

"[Ricardo Goulart] já disse que, voltando para o Brasil, gostaria de voltar para o Cruzeiro. Se houver essa possibilidade, a torcida pode contar que nós vamos estar atrás dele para ele vir reforçar o nosso time", afirmou.

Goulart, ao canal Fox Sports, realmente declarou o carinho ao Cruzeiro e o desejo de retornar ao clube celeste. "Quando pensar em voltar para o Brasil, primeiramente vou voltar para o Cruzeiro, ao qual sou muito grato. Depois que voltar [para o Cruzeiro], é outra conversa", disse.

Eleições no Cruzeiro

Desde as 15h desta segunda, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro está votando para eleger o próximo presidente do Cruzeiro. O novo mandatário assumirá para o triênio 2018/2020. Os candidatos são Sérgio Santos Rodrigues, da chapa "Tríplice Coroa", e Wágner Pires de Sá, da chapa "União - Pelo Cruzeiro Tudo". Acompanhe, ao vivo, tudo da eleição por aqui.