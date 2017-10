Gilvan garante Mano Menezes para 2018 em caso de vitória de Wágner: "Pode contar com isso"

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

O técnico Mano Menezes fica no Cruzeiro para 2018! Bem, pelo menos foi isso que garantiu o presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares, nesta segunda-feira (2). O contexto no qual disse, no entanto, é o que faz com que isso ainda não seja dado como algo certo. Acontece que o atual mandatário da equipe entregará o cargo no fim do ano e comentou sobre o comandante gaúcho justamente em meio à eleição para o seu sucessor.

+ Acompanhe a eleição presidencial do Cruzeiro ao vivo

+ A meses de entregar o cargo, Gilvan revela sondagem a Goulart: "Temos feito contato"

Questionado sobre uma possível manutenção de Mano Menezes no cargo, Gilvan foi enfático. "Na certa. Pode contar com isso", pontuou. Gilvan apoia o candidato Wágner Pires de Sá, da chapa "União - Pelo Cruzeiro Tudo", e declarou apoio à continuação de Mano no comando técnico técnico da Raposa com uma possível eleição de Wágner.

Mano Menezes está em sua segunda passagem pelo clube mineiro. Após comandar no segundo semestre de 2015 e salvar a equipe do rebaixamento, foi para o futebol chinês, mas retornou à Raposa no ano passado. Mano é o técnico mais longevo dentre os comandantes de times da Série A do Campeonato Brasileiro, marca bastante expressiva para o contexto do futebol local.

Eleições no Cruzeiro

Desde as 15h desta segunda, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro está votando para eleger o próximo presidente do Cruzeiro. O novo mandatário assumirá para o triênio 2018/2020. Os candidatos são Sérgio Santos Rodrigues, da chapa "Tríplice Coroa", e Wágner Pires de Sá, da chapa "União - Pelo Cruzeiro Tudo". Acompanhe, ao vivo, tudo da eleição por aqui.