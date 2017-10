Cruzeiro exerce compra dos direitos de Caio Rangel, atacante do Estoril

Google Plus

Caio tem 21 anos (Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma)

O Cruzeiro acertou a aquisição do atacante Caio Rangel, de 21 anos, que está emprestado ao Criciúma desde o começo deste ano pelo Estoril (POR). Os valores da negociação ainda não foram divulgados, mas o atleta já assinou um pré-contrato por três temporadas com a Raposa. Pelo clube mineiro, essa será a segunda passagem de Caio, que seguirá no time catarinense até o fim de 2017.

O atacante foi revelado pelo Flamengo, sendo negociado em seguida com o Cagliari, da Itália. Pelo clube estrangeiro, disputou oito partidas na temporada 2014/2015, apenas uma como titular. Foi, então, emprestado pelo Cagliari ao Arouca, de Portugal, pelo qual disputou dois jogos no ano passado.

Também eu 2016, veio seu vínculo com a Raposa. Depois de passar pelo futebol português por empréstimo, o atacante foi incorporado ao Cruzeiro na mesma condição. Pelo time mineiro, fez apenas duas partidas junto com o grupo sub-20. De volta a Portugal, Caio chegou ao Estoril, de onde saiu por empréstimo ao Criciúma.

Nesta temporada, o atacante esteve em 33 jogos do time catarinense, 26 deles como titular, e marcou três gols - contra CRB e ABC na Série B, e Metropolitano no Campeonato Catarinense. Seu balanço de advertências contou com cinco cartões amarelos nesses 33 duelos. Caio também teve passagens pela base da Seleção Brasileira, pela qual jogou 17 partidas e marcou quatro gols.

CAIO RANGEL

Nome: Caio Rangel da Silva

Posição: Atacante

Nascimento: 16/01/1996

Carreira (clubes): Olaria (2006-2007), Flamengo (2007-2014), Cagliari (2014/2016), Varese (2015), Arouca (2015/2016), Cruzeiro (2016), Estoril (2017), Criciúma (2017)

Carreira (Seleção): Sub-15 (1 jogo e 1 gol), sub-17 (15 jogos e 3 gols), sub-20 (1 jogo)