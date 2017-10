Bruno Vicintin publica citação bíblica em redes sociais e reforça rumores de sua saída do Cruzeiro

Bruno Vicintin (à esquerda) apoiou Wágner Pires de Sá, presidente eleito no Cruzeiro, mas pode deixar o clube (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Questões extra-campo seguem em alta no Cruzeiro. Após fortes rumores de uma possível saída de Bruno Vicintin do clube, o atual vice-presidente de futebol da Raposa publicou, em sua conta no Instagram, uma passagem bíblica que entra em sintonia com essa possibilidade. Na segunda (2), Wágner Pires de Sá foi eleito o novo presidente da instituição, o que pode acarretar em mudanças na diretoria celeste.

"Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”, remontou ao livro de Timóteo. Candidato da situação, Wágner foi apoiado por Vicintin, o que indica que a possível saída do vice-presidente de futebol do clube seja uma decisão própria.

Bruno Vicintin, no entanto, sabe que Itair Machado, um dos grandes nomes por trás de toda a campanha do novo cartola da Raposa, pode receber algum cargo dentro do clube. Como já afirmou que não abre mão de sua equipe, isso pode ser um dos fatores para a escolha de Vicintin em deixar a Raposa.

"Klauss Câmara (Diretor de Futebol), Tinga (Gerente de Futebol), Guilherme Mendes (Diretor de Comunicação) e Pedro Moreira (Supervisor de Futebol) são a espinha dorsal do Departamento. A equipe está pronta. Não é nada contra alguém que queira ajudar, todo mundo é bem-vindo. Mas, como em qualquer empresa, eu tenho minha equipe formada e não abro mão dela", afirmou Bruno ao blog Maior de Minas, da Espn FC.

Questões particulares podem ainda ser preponderantes para que Vicintin saia do Cruzeiro, como dar mais atenção aos familiares e aos negócios pessoais. Ele está no clube desde 2002 e participou das glórias recentes da Raposa, como o bicampeonato brasileiro de 2013/2014 e a Copa do Brasil deste ano.

Alguns jogadores do Cruzeiro, como Lucas Silva e Robinho, curtiram a publicação de Bruno. Nessa terça (3), torcedores cruzeirenses movimentaram a hashtag "Fica Vicintin" no twitter, pedindo sua permanência na vice-presidência de futebol da Raposa.

Vicintin se esquiva durante eleição

A última segunda-feira (2) foi agitada no Parque Esportivo do Barro Preto. Local da eleição do novo presidente do Cruzeiro, o clube da Raposa foi tomado por apoiadores de Wágner Pires de Sá, vencedor, e Sérgio Santos Rodrigues, derrotado. Um dos diretores da equipe mineira que se demonstrou adepto à eleição Wágner foi justamente Bruno Vicintin.

Inúmeras vezes questionado se continuaria no Cruzeiro independentemente de quem saísse vencedor, Bruno se esquivou em todas as consultas. Por não ser enfático nos momentos em que foi abordado, ficou a lacuna de sua manutenção dentro da atual função do clube.