Substituto de Mano contra Ponte e Grêmio, Sidnei Lobo revela contato de Itair Machado por renovação

No primeiro turno, Sidnei substituiu Mano contra a Ponte, tampando a suspensão do gaúcho (Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro)

Em meio ao turbilhão de acontecimentos no qual o Cruzeiro está imerso, a renovação do técnico Mano Menezes é um dos principais assuntos. O comandante celeste está em São Paulo, onde realiza um tratamento de lesões na pele, e acompanha de longe os bastidores políticos do clube. Seu auxiliar, Sidnei Lobo, vai comandar a equipe em sua ausência e comentou sobre um contato de Itair Machado, novo homem forte do futebol da Raposa, pela manutenção de Mano.

"Ele me ligou (Itair Machado), exatamente querendo saber informação dos desejos de permanência no Cruzeiro. O Mano vai ouvi-lo (após o retorno aos trabalhos) com certeza e tomar a melhor decisão. O desejo é claro, e a obrigação é de ouvir o Cruzeiro", afirmou. Sidnei substituirá o treinador gaúcho contra Ponte Preta, neste sábado (7), e Grêmio, na próxima quarta (11).

A permanência de Mano Menezes ainda é uma dúvida. Ele tem contrato com a equipe até o fim do ano e deve resolver uma possível renovação apenas a partir da semana que vem. A manutenção do técnico gaúcho ficou difícil com a saída de Bruno Vicintin da vice-presidência de futebol e de Tinga do cargo de gerente de futebol. Sidnei comentou que, apesar de tudo, Mano fará a melhor escolha ao dar abertura às tratativas de Wágner Pires de Sá, novo cartola celeste.

"Eu penso que o trabalho foi muito bem conduzido no ano, o Cruzeiro é um time de ponta, vem demonstrando isso. Certamente o Mano ouvirá a direção do Cruzeiro. Se tem um profissional que merece respeito é o Mano, a ética profissional, é o mínimo, ele ouvirá a direção, claro que nessa conversa decidirão a continuidade. Com certeza o Mano é um profissional ético, ele vai saber se portar e decidir a melhor coisa", disse.

Mesmo com bastidores bastante agitados, o Cruzeiro ainda tem parte da temporada pela frente. Neste sábado, às 16h, a equipe recebe a Ponte Preta pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no qual Sidnei Lobo estará à beira do campo. O time celeste terá mudanças no seu sistema defensivo, com Rafael no lugar de Fábio, além da dupla Manoel e Digão nas vagas de Murilo e Léo, poupados.

“Vamos fazer os últimos ajustes, mas a equipe será a que vem treinando, com algumas poucas mudanças. A equipe está consolidada, comprometida e bem motivada. Ficamos felizes com a conquista, mas já passou. Retomamos forte esta semana, pensando na Ponte Preta. Mesmo que eu esteja no comando, os jogadores sabem que a linha é a do Mano Menezes. E estão comprometidos, sempre procurando dar um algo a mais e buscando o resultado”, pontuou.